Le PSG distancé dans le dossier Alvarez

Alvarez, auteur de performances catastrophiques ces derniers mois, a suscité un vif intérêt. Le FC Barcelone le suit depuis longtemps, mais compte tenu de ses difficultés financières, un retour en Premier League serait bien plus probable pour l'international argentin.

Arsenal est également sur les rangs, mais pourrait bien être devancé par son rival londonien, Chelsea. Selon ESPN Argentine, des discussions ont eu lieu entre le club londonien et les représentants d'Alvarez, qui se trouvaient au Royaume-Uni la semaine dernière.

Chelsea cherche à se positionner en vue d'un transfert estival d'Alvarez, qu'il considère comme l'attaquant idéal pour mener l'attaque dès la saison prochaine. Au vu de ses dépenses passées, un accord est envisageable, d'autant plus que le club londonien entretient de bonnes relations avec l'Atlético ces dernières années.

Avant cette saison, Alvarez était le seul joueur qu'Atlético n'aurait absolument pas envisagé de vendre, quel qu'en soit le prix. Cependant, sa forme décevante cette saison (11 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues) pourrait susciter des interrogations quant à l'opportunité d'un transfert important.

Il convient de rappeler qu'Atlético n'est pas tenu de vendre Alvarez cet été, les récents investissements ayant permis au club de redresser ses finances. De ce fait, le club peut exiger une somme importante si Chelsea ou un autre club se manifeste, ce qui compliquerait la conclusion d'un accord.

L'avenir d'Alvarez reste incertain pour la saison prochaine et les suivantes, mais pour l'instant, il est toujours un joueur de l'Atlético.