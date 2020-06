Le PSG conserve Thiago Silva jusqu’à la fin de la saison

Le PSG a fait le choix de garder son capitaine jusqu’à la fin de la saison. Il en est de même pour Rico et Choupo-Moting.

Non, le PSG ne se séparera pas de l’ensemble de ses joueurs en fin de contrat dès ce mois de juin. Après avoir libéré Edinson Cavani et Thomas Meunier, les responsables franciliens ont fait le choix de prolonger le trio Thiago Silva, Eric Choupo-Moting et Sergio Rico pour une durée de deux mois.

Grâce à cette initiative, les Parisiens s’assurent les services de ces différents éléments pour le tour final de la Ligue des Champions, qui se jouera en août à Lisbonne. Les joueurs prolongés seront aussi en mesure de disputer les finales des deux Coupes nationales en juillet (contre et l'ASSE).

Thiago Silva pourrait terminer avec 19 trophées

Si Sergio Rico et Eric Choupo-Moting ne font pas partie des éléments majeurs de l’équipe, Thiago Silva, lui, est un cadre et sa présence lors de ces échéances importantes est assurément une très bonne nouvelle pour les champions de . Le Brésilien peut espérer porter à 19 son nombre de trophées glanés avec l’équipe de la capitale (hors trophée des Champions).

« O Monstro » veut surtout conquérir la coupe aux grandes oreilles. Mais, il ne serait pas mécontent de devenir également le joueur le plus titré en , avec une cinquième consécration à l’horizon.