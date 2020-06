OFFICIEL - Layvin Kurzawa prolonge jusqu’en 2024 au PSG

Le défenseur international français vient de parapher un nouveau contrat de quatre ans avec le PSG.

Comme c’était la tendance depuis quelques jours, Layvin Kurzawa vient de lier son avenir à celui du Paris SG. Le latéral gauche a signé ce lundi une prolongation de contrat avec les champions de .

L’ancien monégasque était longtemps pressenti pour changer d’air. Au final, et alors qu’ils ont poussé vers la sortie Edinson Cavani, Thiago Silva et Thomas Meunier, les responsables franciliens ont donc décidé de le garder. La durée d’engagement est de quatre ans (jusqu’en 2024).

Kurzawa a repris l’entrainement normalement avec le groupe professionnel depuis plus d’une semaine. L’international tricolore serait très apprécié dans le vestiaire et des cadres du groupe tel que Kylian Mbappé étaient très contents de le voir au Camp des Loges, se préparer pour les dernières échéances de la saison.

Pour rappel, Kurzawa a rejoint Paris en 2015 en provenance de . Le PSG avait déboursé 23M€ pour ses services. En cinq saisons, le natif de Fréjus a cumulé 122 rencontres et 13 buts avec l’équipe francilienne. Il a aussi délivré 17 passes décisives. Sa dernière campagne a été cependant moins prolifique avec seulement 1 but et 1 assist. L’incertitude sur son avenir a peut-être pesé sur son rendement. Un problème qui est désormais réglé.