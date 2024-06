L'équipe de Chelsea ne prêtera pas à nouveau Romelu Lukaku et a mis fin à son intérêt pour Victor Osimhen dans sa recherche d'un nouvel attaquant.

Selon BBC Sport, Chelsea ne souhaite pas prêter à nouveau Lukaku à l'approche du mercato estival. L'international belge a passé les deux dernières saisons loin du club, d'abord avec l'Inter, puis avec la Roma, mais le club est déterminé à récupérer au moins une partie de l'énorme somme de 98 millions de livres qu'il a payée pour recruter l'attaquant de l'Inter en 2021.

Il a été suggéré qu'il pourrait être transféré à Naples, potentiellement dans un échange avec Osimhen, mais les Blues auraient mis fin à leur intérêt pour l'attaquant nigérian.

Le PSG est seul

Chelsea aurait demandé 37 millions de livres pour l'attaquant, qui gagne environ 325 000 livres par semaine à Stamford Bridge, et Milan et Naples seraient intéressés. Lukaku a même laissé entendre qu'il pourrait retourner à Anderlecht en Belgique, bien qu'on ne sache pas exactement comment cette transaction serait financée. Le joueur de 31 ans n'a disputé que 26 matches de Premier League avec Chelsea lors de son deuxième passage au club et n'a marqué que huit buts. Il est sous contrat jusqu'en 2026 avec les géants de l'ouest londonien.

Osimhen était considéré comme un remplaçant potentiel, mais il semble maintenant que les Blues ne formaliseront pas leur intérêt pour l'as de la Serie A, qui a quelque peu déçu cette saison. Le PSG est donc désormais seul sur ce dossier.