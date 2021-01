Le PSG avec toutes ses stars contre Montpellier

Le PSG se présentera avec une équipe très ambitieuse pour son duel contre Montpellier, ce vendredi au Parc.

Paris SG se mesure ce vendredi soir à en ouverture de la 21e journée du championnat. Les Franciliens évolueront avec un onze de départ très attrayant. Le système en 4-2-3-1 a été reconduit et cela fait l’affaire des quatre fantastiques.

Kylian Mbappé et Neymar sont de nouveau titularisés, et ils seront accompagnés devant par Angel Di Maria et aussi Mauro Icardi. L’Argentin garde la pointe, au détriment de Moise Kean.

En milieu de terrain, on fait confiance au duo Marco Verratti et Leandro Paredes. Ce dernier enchaine les titularisations depuis la nomination de Mauricio Pochettino au poste de coach.

Derrière, une petite surprise est à signaler avec la présence dans l’axe d’Abdou Diallo. Il a été préféré à Presnel Kimpembe pour composer la charnière avec le capitaine Marquinhos. Sur les côtés, on retrouve Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa. Dans les buts, c’est bien sûr Keylor Navas qui est aligné.

Notons en outre que Pochettino sera bien présent sur le banc. Le technicien argentin ne souffre plus du Covid-19 et il sera donc là pour donner des consignes à ses joueurs.

Le onze de départ du PSG :

Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Verratti, Paredes - Di Maria, Neymar, Mbappé – Icardi.