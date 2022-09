Le PSG a voulu recruter André Villas-Boas

Passé par l'Olympique de Marseille, le Portugais a révélé qu'il aurait pu signer au Paris Saint-Germain il y a plusieurs années.

Sans club depuis son départ de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas a certes eu une belle carrière d'entraîneur, mais il était promis à un meilleur destin. Après sa formidable saison à la tête du FC Porto, le "Special Two" avait été recruté à prix d'or par Chelsea avant d'être viré au bout d'une demi saison et de rebondir à Tottenham.

"Des choses n'allaient pas dans l'approche du PSG"

Cinquième avec Tottenham pour sa première saison avec un record de points marqués en Premier League par le club, André Villas-Boas avait été approché par le Barça (par le biais d'Andoni Zubizarreta qu'il retrouvera à Marseille plus tard), sans que ça n'aille plus loin. Mais le Portugais a également été approché par un autre club : le Paris Saint-Germain.

Dans une interview accordée à The Telegraph, André Villas-Boas est revenu sur l'intérêt du club de la capitale qui a pensé à lui pour succéder à Carlo Ancelotti : "L'offre du PSG était sur la table. Ouais, Daniel (Levy, président du club) voulait me vendre pour 15 millions de livres (16,7 millions d'euros). Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres sterling et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec le Paris Saint-Germain, en particulier au niveau de son approche".

"Tottenham voulait que je parte"

"J'ai décidé de rester, par amour pour Tottenham. Je pense que Tottenham attendait que je parte et c'est tout. C'était le tremplin pour le début d'une mauvaise relation lors de la deuxième saison. Ce sont toujours des détails. A cette époque, nous n'étions pas contents l'un de l'autre. Je suis resté à Tottenham par amour pour Tottenham et Tottenham voulait que je parte et c'est tout. C'était la fin d'une histoire et nous nous sommes séparés après un accord très, très simple", a ajouté le Portugais. André Villas-Boas est finalement resté à Tottenham et a été démis de ses fonctions en décembre de l'année 2013.

Quelques années plus tard, le Portugais a finalement entraîné l'ennemi juré du PSG : l'OM. En un peu plus d'un an et demi, il a laissé un bon souvenir à Marseille mais est parti brusquement après un désaccord avec sa direction. André Villas-Boas est revenu sur son passage à l'OM et a notamment évoqué les méthodes de financement de Frank McCourt : "Écoutez, j'ai traité avec Frank McCourt. Au début, tu préfères être dans le déni total de tout ce qui se passe en interne, mais ensuite quand tu vois l'évolution naturelle des choses, tu revois ta position et tu te dis qu’un autre modèle que le tien pourrait fonctionner".

"Tout le monde recherche des revenus et vous devez être très créatif pour utiliser au maximum vos actifs – commerciaux, droits TV. En ce sens, les Américains ont 10 ans d'avance sur nous. Ils ont fait des franchises toute leur vie et ont des méthodes commerciales meilleures que celles des Européens", a conclu André Villas-Boas.