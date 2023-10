Le PSG à fond sur le nouveau Messi

Friand des jeunes pépites, le PSG œuvre dans les coulisses pour s’offrir cette virtuose brésilienne.

oujours en quête de jeunes talents, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur une pépite brésilienne, Estevao Willian, souvent comparé au grand Lionel Messi. À seulement 16 ans, ce jeune prodige fait déjà tourner la tête des plus grandes équipes européennes.

L’offre du PSG pour Estevao Willian

Le nouvel espoir brésilien, Estevao Willian, suscite déjà l'admiration et l'attention des recruteurs des plus prestigieux clubs en Europe. Avec une précocité qui rappelle les débuts de Messi au FC Barcelone, Willian( 16 ans), est en train de se frayer un chemin vers la gloire.

Bien que le jeune attaquant n'ait pas encore eu la chance de jouer pour l'équipe première de Palmeiras, sa réputation a déjà traversé l'océan Atlantique, attirant l'œil du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et de Manchester City, qui ont tous coché son nom sur leur liste de recrues potentielles.

« Dans un an, je pense qu'il sera prêt à faire ses débuts avec l'équipe première de Palmeiras, puis à faire le saut en Europe. » a déclaré Joao Paulo Sampaio, celui qui a découvert ce talent brut dans une interview accordée au Mundo Deportivo.

Sampaio a également confirmé que des offres alléchantes avaient déjà été soumises pour le recrutement de Willian.

Selon Mundo Deportivo le PSG a déjà formulé une offre de 50 millions d’euros pour s’attacher les services de la jeune pépite

D’autres clubs se positionnent

« En plus du Barça, d’autres équipes le suivent. Il y a un an, une proposition lui a été adressée pour plusieurs millions. Nous verrons où il ira, nous chercherons le meilleur pour Palmeiras et pour le joueur, mais c'est clair qu’il va devenir un joueur qui va ravir le monde. » a ajouté Sampaio.

L'ascension d'Estevao Willian est une histoire qui rappelle les débuts fulgurants de Lionel Messi. À l'âge de 16 ans, Messi fait ses débuts en équipe première avec le FC Barcelone, devenant rapidement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.

Les équipes européennes sont désormais en concurrence pour s'assurer les services de ce prodige brésilien. Le Paris Saint-Germain semble avoir pris les devants avec une offre substantielle, mais le FC Barcelone et Manchester City ne sont pas en reste.