Le PSG à fond pour prolonger ce bijou

Brillante, cette jeune petite et le PSG s'apprêtent à renforcer leur collaboration. Le club parisien s' active pour le blinder.

Avec l'arrivée de Luis Enrique a sa tête cet été, le PSG s'est inscrit dans une refondation profonde de son effectif. Fini désormais la starisation de son groupe. Paris mise désormais sur des joueurs de devoir et qui se sentent concernés prioritairement par l'aspect collectif. Ainsi cette redéfinition du profil de joueur que recherche le PSG intègre également la dimension identitaire. Le club francilien fait désormais une belle part aux joueurs d'origine française dans son effectif. Dans cette dynamique, le PSG a signé Lucas Hernandez et Ousmane Dembelé cet été. Maintenant le club se penche sur le cas d'autres jeunes promesses du club à l'instar de Warren Unai-Emery.

L’imminente prolongation de Unai-Emery.

<< Warren est un joueur que j'aime beaucoup. Selon moi, c'est un des meilleurs jeunes du football actuel. Il est très intelligent, bon techniquement. Un club comme le PSG doit prendre soin de ses meilleurs jeunes pour qu'ils deviennent de très grands joueurs. Warren a tout pour être un joueur très important du PSG >> , confiait Luis Enrique à propos de Warren Unai-Emery vendredi dernier à la veille du premier match de la saison du PSG contre Lorient. Ces propos illustrent clairement l'attente que le coach espagnol place en son jeune joueur de 17 ans. Ce dernier est sans doute l'avenir du club parisien dans l'entre jeu. Doué techniquement et doté du sens du sacrifice, Warren Unai-Emery est admiré non seulement par Luis Enrique mais également par les dirigeants du club parisien. Le milieu relayeur qui continue de progresser devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu cette saison. Afin de le sécuriser davantage, le PSG compte prolonger son bail qui expire initialement en juin 2025.

L'équipe nous apprend aujourd'hui que Nasser Khelaifi et Luis Campos ont bien entamé des discussions avec l'entourage du joueur afin de concrétiser au plus vite cette prolongation.

Au début du mercato estival, plusieurs écuries européennes à l'instar de Manchester City se sont renseignées sur la situation du joueur. Mais le PSG a complètement fermé la porte à un départ du joueur. Unai-Emery à en croire les dernières nouvelles se sent très bien dans la capitale française et espère poursuivre son aventure au-delà de 2025 avec son club formateur.