Le PSG a détruit Messi ! L'accusation grave

Lionel Messi a refusé de revenir à Barcelone en raison de la "difficulté" de son passage au Paris Saint-Germain, selon le président Joan Laporta.

Le FC Barcelone a tenté de faire revenir Messi au club après qu'il eut annoncé son intention de quitter le PSG. Cependant, Laporta affirme que son passage décevant en France - où il a été sifflé par les supporters après une suspension pour s'être rendu en Arabie Saoudite - l'a dissuadé de revenir au Camp Nou.

Très difficile à Paris

Le président du FC Barcelone a déclaré dans une interview accordée à Mundo Deportivo : "Le joueur le voulait, le père le voulait, mais les rythmes sont différents. Nous ne voulions pas ce qui s'est passé la dernière fois.

"Il nous a dit qu'il avait décidé de rejoindre l'Inter Miami parce qu'il avait passé des saisons très difficiles à Paris, où il était soumis à beaucoup de pression, alors qu'à Miami il serait plus calme et pourrait penser à l'équipe nationale et que, même s'il voulait venir au Barça, il ne voulait pas passer une autre année comme ça. C'est compréhensible et nous travaillons sur un grand hommage à Messi que le Barça devrait faire".