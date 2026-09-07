Pol van Boekel va mettre un terme à sa carrière dans l’arbitrage à la mi-saison. C’est ce qu’annonce Mike Verweij lundi dans le podcast Kick-off de De Telegraaf.

Van Boekel était le VAR samedi lors d’Ajax - PSV (1-3). Après cette rencontre, il a essuyé de nombreuses critiques, car il n’a pas invité l’arbitre Sander van der Eijk à aller voir les images après la faute de Ruben van Bommel sur Aaron Bouwman, pour un possible carton rouge.

« Ce que je veux encore dire… », commence Verweij. « Pol van Boekel, qui, selon moi, est en route pour Porto parce qu’il y est le VAR pour Porto - Manchester City, est sur le point de prendre sa retraite du football. »

« Selon moi, l’idée est qu’il arrête en décembre ou en janvier. Il y a un débat pour savoir s’il faut continuer avec lui ou non. Mais dans ce cas, il ne faut pas prendre trop de décisions de ce genre, ou plutôt oublier de les prendre. »

Valentijn Driessen, également présent dans le podcast, estime que la KNVB doit bien réfléchir avant de se séparer de Van Boekel. « Il jouit d’une telle cote », commence Driessen.

« L’UEFA lui confie maintenant le seul match sérieux disputé lors de la première journée de la Ligue des champions. La KNVB ne va quand même pas l’écarter comme ça ? »

« Il faut vraiment y réfléchir à deux fois. Parce qu’avant de retrouver quelqu’un dans cette position, présent sur tous les grands matches… »