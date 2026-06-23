« Le projet le plus audacieux de l’histoire de Madrid ! »… Pérez lance son initiative la plus ambitieuse

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a franchi une étape concrète vers la mise en œuvre de son projet phare visant à modifier le modèle de propriété du club, en créant une nouvelle société holding baptisée « Real Madrid Madridistas S.L. », une initiative préparatoire à l'ouverture d'un appel à l'investissement privé portant sur une part comprise entre 5 et 10 % des actions du club.

Selon les journaux espagnols « The Objective », selon les informations des journaux « The Objective » et « Diario », la nouvelle entité résulte de la transformation et du changement de dénomination d’une société préexistante, « Velvet ALM SL », dont le Real Madrid Club de Fútbol est désormais l’unique associé. José Ángel Sánchez Perérez, directeur général du club, en assure la direction unique, le siège social étant fixé au stade Santiago Bernabéu.

Selon le registre du commerce, l’objet social de cette holding est de « créer d’autres sociétés et entités, d’y prendre une participation directe ou indirecte et d’en assurer le contrôle », ce qui en fait une structure faîtière destinée à regrouper les différentes sociétés du club et à faciliter l’entrée de capitaux privés.

Pérez avait annoncé il y a plusieurs mois son intention de modifier le modèle de propriété traditionnel du club, de sorte qu’un investisseur privé acquière entre 5 et 10 % des actions du club, tandis que les membres conserveraient la part restante, Pour se concrétiser, le projet doit encore être présenté en assemblée générale, puis approuvé par référendum à la majorité absolue des socios.

Bien qu’aucune date n’ait encore été fixée pour l’assemblée générale ou le référendum, la création de cette holding est perçue comme une étape tangible, reflétant la détermination de Pérez à avancer, d’autant que le club détient déjà plusieurs entités spécialisées : la société de stationnement du Bernabéu (98 %), la société exploitant le stade du Real Madrid et Real Madrid Pékin, dédiée au développement de la marque en Chine.

Cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large de restructuration financière et commerciale du club, alors que Pérez cherche à renforcer les ressources du Real sans renoncer au contrôle des socios, dans le cadre du projet le plus ambitieux de l’histoire récente du club.