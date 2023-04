Le profil de Messi apparait sur le site officiel du Barça !

La possibilité d'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines.

Le contrat de Messi au Paris Saint-Germain expire à la fin de cette saison et, comme un renouvellement semble de plus en plus improbable, le FC Barcelone aurait fait de sa re-signature une priorité cet été.

Le retour de Messi se précise

Les spéculations ont été alimentées par l'apparition du profil de Messi sur le site Internet du FC Barcelone, parmi les autres joueurs de l'équipe première de Xavi Hernandez, selon Sport. Il apparaît avec le numéro 30, qui était son premier numéro chez les Blaugrana, ainsi que son numéro actuel au PSG.

Il s'agit probablement d'une erreur de la part du club, ou peut-être que quelqu'un a sauté le pas. Mateu Alemany a récemment laissé entendre que le FC Barcelone était en pourparlers avec Messi pour le faire revenir au club cet été, bien qu'aucune offre officielle n'ait encore été soumise.