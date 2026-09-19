Le procureur ouvre une enquête sur Xhaka : que s'est-il passé ?

Le parquet de la ville suisse de Lucerne a ouvert une enquête pénale visant Granit Xhaka, capitaine de la sélection suisse et joueur de Sunderland en Angleterre, sur fond de soupçons selon lesquels il aurait obtenu un faux certificat de vaccination contre le coronavirus durant la période de la pandémie.

Les investigations concernent également une médecin de la ville de Lucerne, soupçonnée d'avoir délivré des certificats de vaccination sans avoir réellement pratiqué les vaccinations correspondantes. La police suisse avait perquisitionné le cabinet de la médecin en 2023 et saisi des preuves dans le cadre d'enquêtes impliquant un certain nombre de personnes soupçonnées d'avoir obtenu des certificats liés au coronavirus.

Selon les informations suisses rapportées par le quotidien allemand « Bild », les investigations se concentrent sur la question de savoir si Xhaka a obtenu un certificat attestant qu'il avait reçu le vaccin contre le coronavirus alors qu'il n'a en réalité pas été vacciné.

Le parquet de Lucerne a confirmé l'ouverture de procédures à l'encontre de Xhaka et de la médecin, précisant que l'enquête vise à déterminer s'il existe un comportement constitutif d'une infraction pénale, que ce soit par l'obtention d'une attestation officielle inexacte ou la falsification de documents liés aux certificats relatifs au coronavirus.

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Xhaka devrait comparaître devant le parquet au début du mois d'octobre prochain afin d'être entendu au sujet de cette affaire.

De son côté, le porte-parole de Xhaka a affirmé que le joueur se mettrait pleinement et en toute transparence à la disposition des autorités, indiquant qu'il existe un certificat de la médecin concernée attestant, selon sa version, que le joueur a été officiellement vacciné.

La médecin a par ailleurs nié les accusations, son avocat déclarant que sa cliente affirme avoir vacciné Xhaka et que les procédures se sont déroulées de manière réglementaire et conformément aux règles en vigueur.

Il est à rappeler que Xhaka avait auparavant annoncé avoir reçu le vaccin contre le coronavirus, après avoir été infecté par le virus en 2021 et manqué l'un des matchs de la sélection suisse.

L'affaire reste en cours d'instruction, avec le rappel que Xhaka et la médecin bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'au prononcé d'un jugement définitif.

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