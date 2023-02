Le prochain entraîneur du Real Madrid est connu !

La saison mitigée du Real Madrid pourrait avoir des conséquences directes sur l'avenir à moyen terme de Carlo Ancelotti...

Le grand Real a perdu de sa superbe. Après une campagne idyllique, marquée par un sacre en Ligue des Champions et un nouveau titre en Liga, le Real Madrid traverse une saison 2022-23 beaucoup plus contrastée. Devancée par le FC Barcelone en championnat, la formation de Carlo Ancelotti a également laissé filer la Supercoupe d'Espagne, après un revers sec et sans appel contre son rival de toujours (1-3).

Ancelotti débarqué en fin de saison ?

La deuxième partie de saison s'annonce capitale pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti. Malgré un palmarès long comme le bras et un passé glorieux sur le banc du club, le technicien italien voit son avenir s'écrire en pointillés. Plusieurs médias ibériques précisent qu'Ancelotti serait bien fragilisé par la période actuelle. Et ce n'est pas une victoire contre Al Ahly (4-1), scellée dans la douleur en fin de match, qui sera de nature à rassurer Florentino Perez.

Selon les dernières indiscrétions du média spécialisé DefensaCentral, Perez aurait déjà trouvé le successeur de Carlo Ancelotti. Le cacique madrilène songerait à Raul. Idole de Bernabeu, légende absolue du Real Madrid, l'ancien attaquant espagnol se fait les mains sur le banc de l'équipe réserve de son club de toujours, le Castilla. Et sa réussite actuelle n'est pas sans rappeler celle d'un certain Zinédine Zidane, dont le cursus est un exemple à suivre.

Raul aurait même commencé à se pencher sur le recrutement estival. L'ex-buteur des Merengue aurait une idée très précise de l'équipe qu'il souhaite mettre en place.