Le prochain club de Fabregas va vous surprendre !

Le club italien de Côme a trouvé un accord verbal complet avec Cesc Fabregas pour un contrat de deux ans, selon Fabrizio Romano.

Le Catalan s'envolera pour l'Italie en août pour passer la visite médicale et signer un contrat avec le club de Serie B jusqu'à l'été 2024.

Côme, fondé en 1907, a été promu de la Serie C au deuxième échelon du football italien lors de la saison 2020/21. Ils ont terminé 13e en Serie B l'année dernière et ont joué en Serie A pour la dernière fois en 2002/03.

Fabregas, 35 ans, est un agent libre après l'expiration de son contrat avec le club français de Monaco à la fin du mois de juin. Il n'a pas joué beaucoup de football en 2021/22, faisant seulement six apparitions toutes compétitions confondues et délivrant une passe décisive.

Mais il a beaucoup d'expérience. Fabregas est un ancien international espagnol avec 110 sélections et 15 buts pour son pays, il a fait partie de l'équipe qui a remporté deux championnats européens et la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. En dehors de Monaco, sa carrière l'a vu représenter Arsenal, Barcelone et Chelsea.