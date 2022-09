Le prochain club de Cristiano Ronaldo va vous surprendre

Apparemment, Cristiano Ronaldo ne veut plus rester sur le banc de Manchester United et aurait trouvé un nouveau club.

Du moins c'est ce que l'on rapporte de Turquie, puisque le média sportif Ajansspor affirme que la star portugaise pourrait atterrir à Fenerbahçe.

Ils rapportent que l'entraîneur de l'équipe pourrait avoir joué un rôle important dans cette décision, puisque Fenerbahçe est actuellement dirigé par le Portugais Jorge Jesús, qui pourrait avoir été la pièce décisive dans ce puzzle.

Ajansspor cite également la prétendue déclaration du président de Fenerbahçe, Ali Koc, où il affirme que le club a conclu un accord verbal avec Cristiano Ronaldo.

Fenerbahçe ne participe pas à la Ligue des Champions de cette année, le tournoi le plus prisé par Cristiano Ronaldo, et alors que les principales ligues européennes ont déjà fermé leur marché des transferts, la Turquie reste une possibilité car elle ferme ses registres plus tard ce mois-ci.

Erik Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United, a déclaré que son équipe ne subira aucun changement avant janvier, ce qui laisse entendre que Cristiano Ronaldo restera, mais l'histoire du Portugais lors de son deuxième passage dans l'équipe semble toucher à sa fin.

En parlant de Ronaldo, Ten Hag a reconnu que l'équipe doit s'améliorer sur le plan offensif mais le Portugais est l'un de leurs joueurs vedettes et les Mancuniens auront besoin de lui tout au long de la saison.

Il semble plutôt improbable que Cristiano Ronaldo puisse être cédé à une autre équipe avant la trêve hivernale, même si son agent Jorge Mendes a fait presque l'impossible pour essayer d'attirer les plus grands clubs européens à signer l'attaquant portugais.

Cette news a été un gros succès en ligne, puisque plus de 154 000 tweets ont été publiés quelques minutes seulement après l'annonce de la nouvelle, et la valeur du jeton NFT de Fenerbahçe a également augmenté de 20 %.