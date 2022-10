Le prix (ridicule) exigé par Manchester United pour Cristiano Ronaldo

Manchester United exige une somme d'argent pour se séparer de Cristiano Ronaldo.

Le Sun affirme que United voudrait environ 10 millions de livres sterling pour laisser partir Ronaldo en janvier, mais il n'y a toujours pas de garantie que le club anglais obtienne ce qu'il souhaite dans ce dossier.

Ce qui est certain c'est que Cristiano Ronaldo veut toujours quitter United, surtout que l'ancienne star de la Juventus et du Real Madrid devrait rester derrière Marcus Rashford et Anthony Martial dans la hiérarchie d'Erik ten Hag.

Le patron des Red Devils pourrait encore ne pas vouloir laisser partir le Portugais car il y a un risque qu'il ne reçoive pas de fonds pour le remplacer.