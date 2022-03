Le prix (exorbitant) d'Haaland dévoilé

Ce chiffre vertigineux comprendrait l'indemnité versée au Borussia Dortmund, le contrat du joueur et les commissions dues aux agents. Le plus dur, cependant, pourrait être de sortir victorieux de la lutte avec le Real Madrid et Manchester City, qui semblent être les autres principaux prétendants à l'attaquant.

La concurrence pour Haaland

À Barcelone, on estime que Manchester City a un avantage certain pour plusieurs raisons, dont l'une est sa puissance économique suprême, soutenue par la richesse des Émirats. Ils ont aussi le facteur Pep Guardiola, qui pourrait être déterminant, car les trois clubs peuvent offrir à Haaland de gros salaires et une place dans une équipe de haut niveau dans un championnat de haut niveau. Il y a aussi, bien sûr, le fait que le père de Haaland a joué pour le club anglais, donc il y a déjà un lien.

L'ampleur de la menace posée par le Real Madrid pourrait dépendre de l'issue de la saga Kylian Mbappe. Le Real Madrid pourrait décider de ne pas s'intéresser à Haaland s'il parvient à recruter Mbappe, mais dans le cas contraire, il pourrait se lancer à fond dans l'aventure du joueur de Dortmund, en utilisant à son avantage les bonnes relations de Florentino Perez au sein du club. Une autre possibilité est que si le Real Madrid signe Mbappe mais veut toujours Haaland, le joueur lui-même pourrait être moins intéressé en raison de la diminution des projecteurs qu'il aurait en partageant la scène avec l'actuel joueur du Paris Saint-Germain, ainsi que Karim Benzema et Vinicius Junior.