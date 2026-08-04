Le cercle des prétendants à l'ailier portugais Pedro Neto s'est élargi durant le mercato estival, après que Milan a rejoint les négociations pour s'ajouter à la liste des clubs désireux de recruter la star de Chelsea, malgré la volonté du club londonien de le conserver.

Le journal The Sun a rapporté que Milan avait rejoint la course pour recruter Neto, après en avoir fait sa priorité afin de renforcer son secteur offensif, alors qu'il cherche un remplaçant potentiel à Rafael Leão.

Le média a ajouté que Manchester City manifestait également son intérêt pour s'attacher les services de l'international portugais, l'entraîneur Enzo Maresca appréciant les qualités du joueur, avec qui il avait déjà travaillé lors de leur passage commun à Chelsea.

Le rapport a souligné que la direction de Milan considérait Neto comme l'option la plus adaptée pour succéder à Leão, si ce dernier venait à partir lors du mercato actuel, d'autant que le club italien a recruté Gonçalo Ramos, ami proche de l'ailier portugais.

Il a précisé que Chelsea avait fixé un prix de 70 millions d'euros pour accepter de vendre Neto, n'étant pas pressé de se séparer du joueur au cours de cet été.

Malgré cela, le rapport a relevé que les importantes sommes dépensées par Chelsea pour finaliser le transfert de Morgan Rogers pourraient pousser le club à revoir sa position, s'il recevait une offre correspondant à ses exigences financières.

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