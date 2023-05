Le prix du remplaçant de Benzema est connu et c'est très cher

Le Real Madrid semble de plus en plus préoccupé par l'absence d'un numéro neuf de qualité pour la saison prochaine.

Les spéculations vont bon train sur la possibilité que Karim Benzema mette un terme à son séjour au club une saison plus tôt que prévu.

Les Blancos s'efforcent de trouver les meilleures options en cas de départ de Benzema, et plusieurs noms sont liés au Real Madrid. L'attaquant de Tottenham Harry Kane est sans doute le plus séduisant des candidats cités jusqu'à présent. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre est comparable à Benzema en termes de qualité et de compétences, ce dont peu de gens peuvent se vanter.

Bien qu'il soit dans la dernière année de son contrat, les Spurs ne sont pas prêts à céder Kane facilement. Selon Diario AS, son prix a été fixé à 115 millions d'euros si le Real Madrid le veut.

Ce montant pourrait s'avérer trop élevé pour que Florentino Perez approuve une transaction, quelle que soit l'appréciation de Kane. Kane, qui fêtera ses 30 ans en juillet, irait à l'encontre de la politique récente qui consiste à ne dépenser beaucoup que pour des stars plus jeunes et en pleine ascension. Le Real Madrid, qui paie encore le prix de l'échec du transfert d'Eden Hazard, hésitera à engager autant d'argent pour un attaquant vieillissant.