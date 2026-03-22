Le prix de Camavinga enfin connu !

Cette fois-ci, c'est Eduardo Camavinga qui est concerné, le milieu de terrain français étant de plus en plus souvent annoncé sur le départ du Bernabéu à la fin de la saison.





La saison a été difficile pour Camavinga, qui a peiné à s'imposer comme titulaire. Si les blessures y sont pour beaucoup, l'émergence de Thiago Pitarch et le retour imminent de Jude Bellingham pourraient bien le reléguer sur le banc pour la fin de saison.





Si tel est le cas, il pourrait envisager un départ cet été. Dans ce cas, Liverpool et Chelsea seraient sur les rangs pour s'attacher ses services, et CaughtOffside rapporte que les deux clubs ont entamé des discussions avec l'agent du joueur de 23 ans ces dernières semaines.





Selon le rapport, au sein du Real Madrid, le départ de Camavinga, en provenance de Rennes, touche à sa fin. Le club madrilène serait prêt à le laisser partir cet été, pour un prix demandé supérieur à 50 millions d'euros.





Liverpool favori pour recruter Camavinga





À ce stade, Liverpool est considéré comme ayant une longueur d'avance sur Chelsea dans la course à la signature de Camavinga. Les Reds suivent l'international français depuis un certain temps et pourraient bien réussir à l'arracher au Real Madrid.





Il sera très intéressant de voir comment la situation de Camavinga évoluera dans les semaines et les mois à venir, jusqu'à l'été. Le Real Madrid souhaitant recruter un nouveau milieu de terrain, un départ est logique. Si Dani Ceballos est un candidat sérieux, Camavinga a également de nombreuses chances de quitter le club après cinq ans au Bernabéu.