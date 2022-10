Le prix (complètement fou) de Kylian Mbappé dévoilé

On apprenait mardi que Kylian Mbappé n'était plus en bons termes avec le Paris Saint-Germain et qu'il cherchait désormais à s'en aller.

Il faut préciser que le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, a publiquement nié que ces rumeurs étaient fondées. Cependant, Marca, qui a annoncé la nouvelle, affirme maintenant que les relations étaient déjà rompues en juillet. Le directeur sportif Antero Henrique a quitté le club peu après la signature du contrat de Mbappé et les fissures apparaissaient déjà. . Le PSG, pour sa part, a clairement fait comprendre à Mbappé que le Real Madrid ne serait pas une option de sortie. Paris aurait également placé une étiquette de prix de 400 millions d'euros sur la tête du joueur, au cas où des clubs comme Liverpool auraient l'intention de le signer. Il semble peu probable qu'un club aille aussi loin pour un joueur, même du niveau du crack parisien. Un rapide coup d'œil aux transferts les plus chers de l'histoire montre que ces transactions ne fonctionnent pas toujours comme on pourrait l'imaginer pour une telle somme.