Jaouad Ziyat, président du Raja Club Athletic, a dévoilé ce mercredi de bonnes nouvelles pour les supporters du club marocain.

Dans un entretien exclusif accordé au site marocain « Le360 Sport », qui sera publié dans les prochaines heures, Ziyat a évoqué le lancement d'une nouvelle étape dans le projet de réhabilitation du « complexe de l'Oasis », l'antre des Aigles verts.

Le président de la citadelle verte a confirmé que le centre d'hébergement historique du Raja reprendra du service après des années d'arrêt, une démarche qui traduit la volonté du comité directeur de redonner sa valeur à l'un des sites les plus importants du club vert.

Ziyat a précisé que le centre d'hébergement comptera près de 50 lits et offrira des conditions adaptées à l'hébergement et à la formation des joueurs des catégories de jeunes, dans le cadre d'une vision qui mise sur l'investissement dans la formation, considérée comme un pilier essentiel de l'avenir du club.

Le président du Raja a assuré que les travaux se poursuivent au sein du complexe de l'Oasis et comprennent le réaménagement des terrains, la modernisation des différentes infrastructures, ainsi que la création d'un musée dédié au Raja Club Athletic qui retracera l'histoire et les réalisations du club et incarnera son identité prestigieuse et ses valeurs.

Ziyat a conclu en indiquant que le premier objectif est de rendre au complexe de l'Oasis sa place naturelle comme l'un des principaux centres de formation et l'une des plus importantes infrastructures sportives du Maroc, et de fournir un espace intégré au service de l'équipe première et de toutes les catégories d'âge, en cohérence avec le nouveau projet sportif et administratif du club.