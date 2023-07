Le président du Brésil s'en prend à Ancelotti

Le président du Brésil n'est pas aussi sûr des compétences d'Ancelotti.

Le président de la Fédération brésilienne de football (CBF), Ednaldo Rodrigues, a déclaré aux médias ces derniers mois que le coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, était le favori pour prendre le poste de sélectionneur du Brésil, non seulement parmi la presse, mais aussi parmi le peuple brésilien. Cependant, le président du Brésil n'est pas aussi sûr des compétences d'Ancelotti.

Le chef de l'État Lula de Silva a commenté la nomination d'Ancelotti et n'a pas semblé impressionné.

"Il n'a jamais été l'entraîneur de l'Italie. Pourquoi ne résout-il pas les problèmes de l'Italie, qui n'a même pas participé à la dernière Coupe du monde ?"

Lors de l'entretien avec la SBT, relayé par Relevo, Lula a expliqué qu'il était plus intéressé par Fernando Diniz, qui a été nommé pour assurer l'intérim pendant qu'Ancelotti termine son contrat avec le Real Madrid. Il a loué la créativité et la personnalité de Diniz et a déclaré qu'il tirerait le meilleur parti de sa chance.

Il a également déclaré qu'il pensait que les difficultés rencontrées par le Brésil lors des derniers grands tournois étaient dues à un manque de qualité au sein de l'équipe plutôt qu'à l'encadrement.

"Le problème n'est pas Diniz, le problème est que nous n'avons pas la qualité de joueurs que nous avions à d'autres époques.

Ancelotti, en tant qu'entraîneur du Real Madrid, est plus qu'habitué à recevoir sa part de critiques et à voir les gens se prononcer sur sa nomination. S'il y a une chose qui pourrait l'aider au Brésil, c'est sa capacité à faire baisser la température de la situation.