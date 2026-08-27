Jan-Christian Dreesen, le directeur général du club allemand du Bayern Munich, a commenté le tirage au sort de son équipe en Ligue des champions, effectué ce jeudi à Monaco, en insistant sur la force des adversaires et la difficulté de certaines confrontations.

Dreesen a déclaré, lors de propos tenus à la presse après le tirage : « Les adversaires ne sont en aucun cas faciles. Nous avons quelques tests vraiment difficiles, parmi lesquels l'Atlético Madrid, qui est toujours une équipe compliquée, et Manchester United à l'extérieur, sur la pelouse d'Old Trafford, devant un public formidable. »

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Il a ajouté : « Et chez nous, nous affronterons Arsenal, champion d'Angleterre et finaliste de la Ligue des champions la saison dernière. »

Le président du club bavarois a poursuivi : « Ensuite, nous avons quelques adversaires moins connus pour nous, comme Viking. J'attends énormément ce match et le déplacement en Norvège. Nous affronterons également Bodø/Glimt chez nous, une équipe qui a provoqué quelques surprises la saison dernière. De manière générale, ce sont des adversaires que nous respectons beaucoup, mais nous voulons les battre. »

De son côté, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a déclaré : « Nous attendons énormément la nouvelle saison de Ligue des champions. Nous avons quelques matchs à l'extérieur très attendus, face à l'Atlético Madrid, Manchester United, Lille et Viking. »

Eberl a poursuivi : « Chez nous, nous avons des adversaires que nous pouvons battre. Mais parmi eux figure aussi Arsenal, finaliste de la saison dernière. Nous voulons terminer la phase de ligue dans les huit premières places, c'est là l'objectif clair. »

Rappelons que le géant bavarois a été éliminé de la Ligue des champions en demi-finale, la saison dernière, face au Paris Saint-Germain, sacré vainqueur du titre.

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