Le président du Bayern écarte Chelsea et scelle l'avenir de Lewandowski

Dans des propos accordés à Goal, le président du Bayern a assuré que Robert Lewandowski, courtisé par Chelsea, honorerait son contrat au Bayern.

Robert Lewandowski restera au Bayern Munich "pour encore deux ans", selon le président du club Herbert Hainer, qui a insisté sur le fait que l'attaquant lié à Chelsea n'est pas à vendre. Le Polonais a été fortement lié à un transfert vers Chelsea ces dernières semaines, Thomas Tuchel étant un très grand fan du buteur bavarois.

Goal a rapporté que les Blues ont demandé à être tenus informés de la situation actuelle du joueur de 32 ans à l'Allianz Arena, mais Hainer n'a aucune crainte de perdre un atout précieux avant l'expiration de son contrat en 2023. Lorsqu'on lui a demandé de répondre à l'intérêt de Chelsea, le chef du Bayern a déclaré à Goal :

"Premièrement, à mon avis, Lewandowski est le meilleur attaquant du monde. Nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe. Il a encore deux ans de contrat. Il jouera certainement ceux-là avec le Bayern Munch. Je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, il honorera son contrat". On ne peut plus clair.

"Robert sera certainement ici pour les deux prochaines saisons"

Erling Haaland a été présenté comme un remplaçant possible de Robert Lewandowski alors que l'international polonais n'est plus tout jeune, mais Herbert Hainer a également exclu un coup pour la star du Borussia Dortmund à ce stade. "Non. Comme je l'ai dit, Robert sera certainement ici pour les deux prochaines saisons avec le Bayern. Ensuite, nous chercherons un successeur", a confié le dirigeant, qui n'entend pas faire de folies pour attirer celui qui a tout pour devenir le meilleur attaquant d'Europe.

La position de Hainer sur Lewandowski n'est pas surprenante étant donné que le leader expérimenté ne montre aucun signe de ralentissement en termes de statistiques. Lewandowski a trouvé le chemin des filets 48 fois en 40 sorties pour le Bayern la saison dernière, dont 41 en Bundesliga alors qu'il remportait un neuvième titre consécutif, battant ainsi le record de Gerd Muller dans la compétition. Hainer a également révélé que le Bayern prévoyait d'ouvrir des pourparlers de prolongation de contrat avec Joshua Kimmich et Leon Goretzka cette semaine, le premier étant entré dans les deux dernières années de cet accord et le second étant lié à Manchester United.

"Comme vous le savez, ils sont partis en vacances après le Championnat d'Europe. Ils étaient de retour hier dans les séances d'entraînement. Maintenant, nous avons le temps de leur parler. Et j'espère que d'ici la semaine prochaine, nous trouverons des accords avec eux", a confié le président. Pragmatique.