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Abdelmawgood Samir

Traduit par

Le président de Lille sur l'arbitre du match face à Paris : c'est un scandale !

Lille vs Paris Saint-Germain
Lille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
France

Que s'est-il passé ?

Le club de Lille a vécu une soirée choquante après que le Paris Saint-Germain a échappé à la défaite lors de la deuxième journée de Ligue 1, transformant son retard de deux buts jusqu'à la 90e minute en un match nul dans le temps additionnel, un résultat qui a déclenché la colère des dirigeants du club nordiste, au premier rang desquels le président du club, Olivier Létang.

Selon les sources du réseau français « Foot Mercato », Létang a explosé de colère après le match dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy, adressant de vives critiques au temps additionnel accordé par l'arbitre (3 minutes), répétant la formule « C'est un scandale ! », pour exprimer sa colère face à la manière dont son équipe a perdu la victoire.

Lille se dirigeait vers l'une des plus grandes surprises de la journée après avoir mené par deux buts à zéro, et semblait en passe de faire tomber le tenant du titre, avant que l'effondrement ne débute dans les derniers instants, lorsque Vitinha a réduit l'écart à la 90e+1, puis que Marquinhos a arraché l'égalisation d'une tête à la 90e+5.

Le choc a été d'autant plus grand que les locaux avaient conservé leur avance pendant presque tout le match, avant que les trois points ne leur échappent dans le temps additionnel, transformant la joie des supporters lillois en stupeur et en colère au sein du stade Pierre-Mauroy.

Létang ne s'est pas contenté d'exprimer sa colère, puisque le président du club a fait l'impasse sur son apparition dans l'émission « Ligue 1 » après le match, alors que son équipe était encore sous le choc après le but de l'égalisation survenu dans les dernières secondes.

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