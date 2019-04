Le président de l'Atletico ferme la porte à Antoine Griezmann

Enrique Cerezo, l'homme fort de l'Atletico Madrid, a certifié qu'il n'y a aucune chance pour qu'Antoine Griezmann quitte son club l'été prochain.

Antoine Griezmann voit son nom circuler de nouveau du côté de Barcelone. La rumeur d'un transfert s'intensifie. Toutefois, il n'y a encore rien de concret entre les différentes parties, et si l'on se fie aux déclarations émanant des camps concernés la tendance serait plutôt à un statu-quo.

La soeur du joueur s'est exprimée durant la trêve internationale pour assurer que le champion du monde ne pense guère aux Blaugrana. Puis, ce fut au tour d'Ernesto Valverde, le coach de l'équipe catalane, de démentir l'hypothèse d'un rapprochement. Enfin, lundi soir, c'est le président de l'Atletico qui est sorti du silence pour assurer clairement qu'il n'y aura pas de départ pour son joueur vedette.

"Il va rester à l' à 1000%"

"Il n'y a aucune chance que Griezmann s'en aille cet été. Il va rester à l'Atlético Madrid à 1000%" a affirmé Enrique Cerezo lors d'une intervention sur la chaine espagnole RTVE. Ce n'est pas la première fois que le boss des Matelassiers monte au créneau et écarte toute possibilité de départ pour Griezmann.

Griezmann a un contrat avec l'Atletico qui court jusqu'en 2023. Il l'a prolongé il y a à peine un an, et ce à la suite d'une mise en scène dans les médias qui avait fait beaucoup causer. Le Mâconnais hésitait entre le fait de rester et de rejoindre le Barça et ses doutes il les avait étalés à l'occasion d'un reportage télévisuel qui lui était spécialement consacré. À noter qu'il touche actuellement 23M€ par an dans la capitale espagnole. Un salaire colossal que les responsables barcelonais ne sont pas vraiment enclins à lui proposer.