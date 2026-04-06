Les répercussions de la finale inachevée de la Coupe d'Afrique des nations 2025 se poursuivent, ouvrant un nouveau chapitre de tensions entre le Sénégal et le Maroc, après que la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer le titre au Maroc « sur la table » une vague de colère dans le milieu sportif sénégalais, ainsi que des accusations d'injustice dans la gestion de ce dossier.

Depuis l'annonce de cette décision, le football africain traverse une crise sans précédent, le Sénégal ayant décidé de faire officiellement appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), estimant que le retrait de son équipe de la finale s'est produit dans des circonstances « de force majeure » qui ne peuvent être ignorées.

Au milieu de ces tensions, la CAF a tenté d’apaiser la colère par des communiqués et des déclarations mesurés, mais la tension populaire et politique à Dakar n’a cessé de monter, ce qui a poussé le président de la Confédération africaine à intervenir personnellement.

Contexte de la crise

Tout a commencé lors d’une soirée tendue à Casablanca, lorsque la finale entre le Maroc et le Sénégal a été interrompue à la suite de débordements dans les tribunes et d’affrontements sur le terrain, qui se sont soldés par le retrait de l’équipe sénégalaise, avant que celle-ci ne revienne sur le terrain et ne s’impose sur le score de 1-0.

Par la suite, la commission de discipline de la CAF a décidé de déclarer le Maroc vainqueur sur le score de 3-0, ce qui a suscité une protestation officielle de la part de la fédération sénégalaise, qui a qualifié cette décision d’« injuste » et demandé sa révision.

Bien que plusieurs semaines se soient écoulées depuis l'incident, la CAF n'a pas encore officiellement proclamé le Maroc vainqueur, se contentant de laisser le dossier ouvert devant le Tribunal arbitral du sport pour une décision finale.

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Motsepe entre en scène

Dans ce contexte tendu, des médias ont révélé que le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, avait décidé d’intervenir personnellement pour contenir la crise.

Selon le journaliste sénégalais Lassana Camara, Motsepe devrait arriver à Dakar dans les prochaines heures, pour une visite officielle visant à apaiser les tensions et à ouvrir le dialogue avec les responsables sénégalais.

Le président de la CAF devrait rencontrer mardi plusieurs responsables de la Fédération sénégalaise de football et des représentants du gouvernement, dans le but de rétablir la confiance entre les deux parties et de préparer le terrain avant toute nouvelle action en justice.

Un message d'apaisement en provenance du Caire

Motsibi avait déjà fait allusion à cette visite lors de la conférence de presse qu'il avait donnée au Caire le 29 mars dernier, à l'issue de la réunion du Bureau exécutif de la CAF, affirmant qu'il s'efforcerait de « réparer ce qui peut l'être » en se rendant au Sénégal et au Maroc.

Il avait alors déclaré : « Nous ne laisserons pas le football créer des tensions dans les relations historiques entre les peuples marocain et sénégalais. »