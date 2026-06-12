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Le président de l’Équateur a pris une décision exceptionnelle en raison de la Coupe du monde

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La qualification de l’Équateur pour la Coupe du monde 2026 a suscité un engouement qui dépasse le cadre du football.

L'équipe nationale de l'Équateur figure dans le groupe 5, en compagnie de l'Allemagne, de la Côte d'Ivoire et de Curaçao.

Selon le journal « AS », le président équatorien Daniel Noboa a annoncé une mesure exceptionnelle valable uniquement durant la Coupe du monde. 

Concrètement, la bière sera 20 % moins chère du 11 juin au 19 juillet, date de la clôture du tournoi.

Vêtu du maillot de la sélection et micro en main, le chef de l’État a personnellement dévoilé cette mesure.

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Le chef de l’État a annoncé : « Nous allons supprimer la taxe sur la consommation (ICE) sur toutes les boissons destinées à une consommation modérée, y compris la bière, pendant toute la durée de la Coupe du monde. Ainsi, le prix de la bière baissera de plus de 20 %. »

L’annonce a immédiatement suscité l’enthousiasme des supporters, qui ont salué cette mesure exceptionnelle destinée à accompagner la fête planétaire du football.

Il a conclu : « Chacun pourra ainsi savourer la Coupe du monde de la meilleure façon possible, derrière notre équipe exceptionnelle, destinée à aller loin dans la compétition. »

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