L'avenir de Julian Alvarez se complique davantage, alors que l'Atlético Madrid maintient son refus de négocier avec le Barça au sujet du transfert de l'attaquant argentin, qui demeure la cible prioritaire du club catalan pour renforcer sa ligne offensive.

Selon le quotidien espagnol Sport, le célèbre journaliste Ruben Uria a affirmé que le président Miguel Angel Gil Marin se chargera « personnellement » d'empêcher Alvarez de porter le maillot du Barça ou du Real Madrid, après que le club merengue eut annoncé début juin, via un communiqué officiel, avoir présenté une offre de 150 millions d'euros pour recruter le joueur.

Le journaliste spécialisé dans l'actualité de l'Atlético Madrid a déclaré, sur sa chaîne YouTube : « Gil Marin est convaincu que le Barça et le Real Madrid ont voulu humilier l'Atlético Madrid devant tout le monde à travers Julian Alvarez. C'est pourquoi il a été ferme et a traité l'affaire comme une question personnelle, pour l'image de l'Atlético et par fierté personnelle. Voilà pourquoi il a bel et bien dit à Julian lui-même et à son agent Fernando Hidalgo qu'il n'irait ni au Barça ni au Real Madrid. »

Il a ajouté : « Si les négociations concernant le transfert de l'Argentin au Spotify Camp Nou sont inexistantes, cela est dû à la volonté claire du directeur exécutif de l'Atlético. »

Selon la même source, les proches de Julian Alvarez éprouvent une profonde déception à l'égard de Gil Marin, car celui-ci n'a pas tenu sa promesse de l'aider à quitter le Riyadh Air Metropolitano si tel était le souhait du joueur, ce qui correspond à la situation actuelle.

L'attaquant argentin estime que le dirigeant de l'Atlético Madrid ne s'est pas comporté avec lui de manière honnête, après lui avoir également assuré il y a environ un an qu'il améliorerait son contrat, ce qu'il n'a pas fait.

Cependant, Uria a affirmé qu'Alvarez n'envisage pas pour le moment de se rebeller et de ne pas se présenter à la période de préparation de l'Atlético Madrid.

Alvarez est censé se présenter aux entraînements de l'Atlético Madrid le lundi 10 août prochain, où il compte se rendre aux installations du club pour entamer la préparation de la saison 2026-2027.

Alvarez entend faire preuve de professionnalisme et s'entraîner sous la direction de Diego Simeone, car il ne veut pas rompre son contrat avec l'Atlético Madrid.

Il est possible que la même journée soit le théâtre d'une réunion à quatre entre Miguel Angel Gil Marin, Diego Simeone, Mateu Alemany et Alvarez, afin de mettre les points sur les i et de dessiner une nouvelle étape dans le feuilleton de l'avenir de l'attaquant argentin, qui rêve toujours de rejoindre le Barça.