Miguel Ángel Gil Marín, président de l’Atlético de Madrid, a exprimé ce mardi son regret après les propos de l’attaquant argentin Julián Álvarez, qui a demandé à partir. Il a rappelé que le club « ne souhaite pas renoncer à ses droits » et estimé que le FC Barcelone manquait de respect à l’Atlético en pensant pouvoir le sous-estimer.

Hier, après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, l’attaquant a déclaré : « Le mieux pour moi, c’est de partir, car je veux réaliser mon rêve. »

Le président du club madrilène, dont le joueur est sous contrat jusqu’au 30 juin 2030, a réagi auprès de l’agence EFE : « Ce n’était pas le bon jour pour faire ces déclarations. »

Selon le journal Marca, il a ajouté : « C’était le jour de Messi et de la sélection argentine, pas celui de Julián. »

Il a ajouté : « Julián a un rêve, et nous, les supporters de l’Atlético, avons aussi des rêves. Il est venu nous voir, mais il connaît notre position : l’Atlético ne veut pas céder ses droits. C’est un grand joueur, et nous sommes fiers qu’il porte notre maillot. »

Il a ajouté : « Barcelone ne nous respecte pas ; ils pensent pouvoir nous rabaisser, qu’on est faibles ou stupides. Ils nous mentent, ils mentent au joueur, aux médias, et ils mentent même à leurs propres supporters. »

Il a ajouté : « Ils tentent de faire croire à tout le monde qu’ils peuvent finaliser un transfert hors de leur portée. Ce n’est pas la première fois que Barcelone procède ainsi, tout le monde du football le sait. L’an dernier, ils ont employé la même tactique avec Nico Williams et l’Athletic Bilbao. »

Arrivé il y a deux ans en provenance de Manchester City, l’attaquant a marqué 49 buts en 106 matchs sous le maillot colchonero.

Sous contrat jusqu’en 2030, l’attaquant argentin dispose d’une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros, clause dont l’Atlético rappelle régulièrement qu’elle est non négociable.