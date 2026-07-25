Le président d'Al-Ahli d'Arabie saoudite démis de ses fonctions

Khaled Al-Ghamdi, président du club saoudien d'Al-Ahli, a décidé de quitter son poste ce samedi, après deux années complètes à la tête de la structure administrative du club.

Le journal saoudien « Al-Jazirah » a indiqué qu'Al-Ghamdi s'apprête à présenter sa démission de son poste de président d'Al-Ahli ce samedi, avant d'annoncer sa candidature à la présidence de la Fédération saoudienne de football, demain dimanche.

La Fédération saoudienne de football a ouvert la porte aux personnes désireuses de se porter candidates aux prochaines élections, qui se tiendront le 30 août prochain, après la démission de son ancien président Yasser Al-Misehal à la fin du mois dernier.

Selon un précédent rapport du journal saoudien « Arriyadiyah », Al-Ghamdi dévoilera demain dimanche tous les détails relatifs à sa candidature, dont sa liste électorale, qui comprendra d'anciens joueurs et des dirigeants ayant déjà travaillé dans le football saoudien.

La décision d'Al-Ghamdi de quitter son poste à la présidence d'Al-Ahli intervient dans le contexte de l'orientation vers l'annulation des élections des conseils d'administration des institutions à but non lucratif, et plus précisément dans les clubs d'Al-Nassr, d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli, en préparation de leur mise en vente.

Le président d'Al-Ahli quittera son poste après deux années riches en réalisations dans le parcours du club de Djeddah, où l'équipe a été sacrée sous son mandat à deux reprises de la Ligue des champions d'Asie Elite, ainsi que de la Supercoupe saoudienne pour la première fois après une absence de 9 ans.

À noter que Yasser Al-Misehal a quitté son poste à la suite de l'échec de la sélection saoudienne à franchir la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où elle a terminé dernière du groupe 8 avec deux points.