Le président argentin a surpris Messi et ses coéquipiers malgré l’élimination en Coupe du monde

Le président argentin Javier Milei a annoncé qu’il décréterait un jour férié national le jour où la sélection argentine fêtera son retour au pays avec ses supporters, après sa défaite 0-1 face à l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026. Cette initiative salue l’exploit de l’équipe d’être parvenue en finale.

Sur son compte de réseau social, Melli a écrit : « Compte tenu des inquiétudes concernant les célébrations de l’exploit réalisé par l’équipe argentine, j’informe le public que, selon la décision des joueurs et du staff technique quant au jour de la célébration, un jour férié national sera proclamé », ajoutant : « Un grand merci à vous, les joueurs. Nous ferons tout notre possible jusqu’au bout. L’Argentine restera toujours au sommet. »

Cette annonce intervient alors que l’équipe, dirigée par l’entraîneur Lionel Scaloni, s’apprête à rentrer en Argentine ce lundi après-midi. Son arrivée est prévue vers 17 heures, heure locale, bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été fournie quant à la date et au déroulement des célébrations avec les supporters.

Dans un communiqué officiel, la Fédération argentine de football a indiqué que certains joueurs rejoindront directement leurs clubs ou se rendront dans d’autres destinations pour se reposer, tandis qu’une partie de la délégation, composée de joueurs, du staff technique et d’autres membres du personnel, rentrera au pays, sans que l’on sache encore où l’équipe se rendra après l’atterrissage ni si des célébrations avec les supporters sont prévues.

Quelques jours avant la finale, Milly avait proposé la Casa Rosada, siège du gouvernement argentin, afin que l’équipe puisse célébrer sa victoire depuis la loge présidentielle en cas de titre mondial. Elle a également indiqué que le Secrétariat général de la présidence de la République, dirigé par Karina Milly, et la Maison militaire s’employaient à faciliter les célébrations, tandis que le ministère de la Sécurité et les forces fédérales avaient commencé à élaborer un plan spécial pour le retour de la délégation.

Dans ce cadre, la Fédération argentine de football a annoncé samedi dernier la suspension de tous les matchs prévus lundi et mardi dans les différentes catégories du football local, afin de privilégier le retour de la sélection.

Dimanche, à l’issue de la finale perdue contre l’Espagne (but de Ferran Torres en prolongation), des dizaines de milliers d’Argentins ont investi les rues pour saluer le parcours de l’équipe et sa deuxième finale consécutive.

Le président argentin a exprimé sa gratitude envers le capitaine de l’équipe nationale, Lionel Messi, pour avoir apporté une « joie immense » au pays, déclarant lors d’une interview accordée à Radio Mitre : «Un joueur qui a passé plus de vingt ans au plus haut niveau mérite l’admiration. Il a offert un bonheur immense à tous les Argentins et à tous les amoureux du beau jeu.»

Il a par ailleurs salué l’entraîneur Lionel Scaloni, le qualifiant de « personne remarquable » et de « leader exceptionnel », tout en lui souhaitant de « suivre son cœur pour trouver le bonheur et toutes les réussites auxquelles il aspire ». après que le sélectionneur a laissé planer le doute sur son avenir, expliquant qu’il lui fallait « un peu de temps pour réfléchir » avant d’évoquer la suite avec le président de la Fédération argentine, Claudio Tapia.

Dans un communiqué, la Fédération argentine de football a exprimé sa « profonde gratitude envers tous les Argentins qui ont accompagné l’équipe tout au long de la Coupe du monde 2026 », soulignant que « l’affection que nous avons reçue tout au long de ce parcours, les drapeaux, les messages, les cortèges, les embrassades et le soutien inconditionnel ont prouvé une fois de plus que l’équipe nationale est l’héritage de tous les Argentins ».