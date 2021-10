Le premier Clasico pour Eden Hazard

L’ailier belge s’apprête à disputer son tout premier Classico avec le Real, alors qu’il est au club depuis 2019.

Un grand évènement va se produire dimanche dans le championnat espagnol. Le FC Barcelone et le Real Madrid vont s’affronter au Camp Nou et ce Classico sera le tout premier d’Eden Hazard, l’attaquant des Merengue.

Alors qu’il est au club depuis plus de deux ans, l’ancien Lillois n’a en effet jamais eu la chance de défier les Blaugrana. Pénalisé par de très nombreux soucis physiques depuis son arrivée dans la capitale espagnole, il n’a pas encore gouté à cette affiche. Ça sera donc pour lui une grande première.

L’international belge peut s’estimer verni, car il aurait également pu rater le rendez-vous de ce dimanche. Il avait quitté les Diables Rouges lors du dernier rassemblement en étant diminué. Victime d'une surcharge physique et n'a plus joué depuis. Il a manqué le match de championnat contre l'Athletic Bilbao et celui de Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk.

Ancelotti content de pouvoir compter sur Hazard

Ces derniers jours, il a pu cependant retrouver le chemin de l’entrainement et Carlo Ancelotti compte sur lui pour le choc contre les Blaugrana. "Hazard a eu de bons jours d'entraînement, mais il est toujours difficile d'intégrer un joueur qui revient de blessure. Mais le plus important est qu'il soit disponible et utile à tout moment, a indiqué le coach italien. Nous avons un noyau fort et tout le monde est motivé, pas seulement les joueurs principaux. Les réservistes comprennent l'importance des remplacements", a déclaré l'Italien.

L'article continue ci-dessous

Depuis son arrivée de Chelsea, le milieu offensif n’a jamais pu enchainer les matches et garder une forme optimale sur la durée. Hazard n'a disputé l’intégralité d’une rencontre que quatre fois avec le Real et son total de buts est resté bloqué à 4 unités en 51 rencontres. Des chiffres bien loin de ce que son talent et transfert mirobolant (100M€) pouvaient laisser espérer.

La saison en cours, il l’a débuté sans blessure mais a perdu sa place de titulaire au profit de Vinicius Jr. En tout, il a été titularisé à cinq reprises avec les Castillans pour un total de jeu cumulé de 382 minutes.

Outre Hazard, Benzema a aussi été déclaré bon pour le service, alors qu’il s’était entrainé à part la veille.