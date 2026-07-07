Le Portugal choisit une vieille connaissance de Cristiano Ronaldo pour diriger l’équipe nationale

Selon plusieurs médias portugais, Jorge Jesus succédera à Roberto Martínez au poste de sélectionneur du Portugal. L’entraîneur espagnol a démissionné immédiatement après l’élimination de sa sélection lundi soir en Coupe du monde.

Lundi soir à Dallas, la rencontre entre l’Espagne et le Portugal semblait se diriger vers les prolongations jusqu’à ce que Mikel Merino inscrit l’unique but de la partie dans le temps additionnel.

À l’issue de la rencontre, le technicien espagnol a immédiatement présenté sa démission. Selon la presse lusitanienne, son successeur était déjà identifié.

Jorge Jesus, qui entretient une relation de longue date avec Cristiano Ronaldo, vient de remporter le championnat saoudien avec Al-Nassr.

Au cours de sa carrière, il a dirigé Al-Hilal, Benfica, Fenerbaçe, Flamengo, le Sporting CP et SC Braga.