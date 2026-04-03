Le porte-bonheur de Barcelone fait son apparition face à l'Atlético de Madrid

Le stade Riazir Metropolitano s'apprête à accueillir un choc au sommet, alors que Barcelone se rendra chez l'Atlético de Madrid pour le match phare de la 30e journée de la Liga, demain samedi, dans le premier des trois affrontements consécutifs qui opposeront les deux équipes cette saison.

La Fédération espagnole de football a annoncé, selon un communiqué officiel publié vendredi, la désignation de l'arbitre international Mateo Busquets Ferrer pour diriger cette rencontre très attendue.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a souligné que ce match sera le deuxième qu'il arbitrera pour Barcelone au cours de la saison 2025/2026.

Le premier match, contre Rayo Vallecano, s'était soldé par un match nul 1-1 et avait été marqué par des problèmes techniques avec la technologie d'assistance vidéo (VAR), qui n'avait donc pas pu être utilisée pendant la majeure partie de la première mi-temps.

Au total, l'arbitre a dirigé six matchs de Barcelone en Liga, au cours desquels le club catalan a remporté quatre victoires et un match nul (à l'exception du match contre le Rayo Vallecano).

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Le dernier match qu'il a arbitré cette saison était la rencontre reportée contre Osasuna, remportée 3-0 par l'équipe catalane.

Quant à l'Atlético de Madrid, ce sera la sixième fois que Busquets Ferrer arbitrera un match des Rojiblancos dans différentes compétitions.

Sous sa direction, l'équipe madrilène a remporté une victoire et un match nul, contre trois défaites. Parmi ces rencontres, on retiendra notamment le match nul 1-1 face au Real Madrid lors du derby de la capitale la saison dernière, ainsi que la victoire 0-3 contre Valence au stade Mestalla.