Le plus jeune des rois : Yamal peut-il ravir la couronne de Ronaldo ?

Lamine Yamal n'est plus un simple talent prometteur ou une étoile montante des rangs du Barça, il est devenu l'un des visages les plus marquants du football mondial. Après avoir couronné une saison historique en menant la sélection espagnole au sacre en Coupe du monde, le jeune joueur a renforcé sa place parmi les grands du jeu, devenant le principal candidat au Ballon d'Or 2026, au terme d'un parcours exceptionnel amorcé très tôt et qui promet encore davantage.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Yamal, qui vient tout juste de fêter ses dix-neuf ans, a ajouté le titre de Coupe du monde à un palmarès bien fourni, se rapprochant ainsi un peu plus du plus grand rêve de sa carrière : remporter la plus prestigieuse distinction individuelle du monde du football.

Lamine Yamal (19 ans) a bouclé une saison exceptionnelle en décrochant le titre de Coupe du monde avec la sélection espagnole, un exploit qui confirme le statut atteint par la star du Barça, devenue l'une des figures les plus en vue du jeu à l'échelle mondiale.

Son talent précoce constitue un cas exceptionnel dans l'histoire du football, puisqu'avant lui, seuls la légende brésilienne Pelé et l'Italien Giuseppe Bergomi ont été sacrés champions du monde à un âge plus jeune que le sien, tous deux ayant joué un rôle marquant dans le sacre mondial de leur sélection.

Le palmarès de Yamal ne se limite pas à la Coupe du monde, puisqu'il a auparavant été sacré à l'Euro 2024 avec la sélection espagnole, où il a également reçu le trophée du meilleur jeune joueur de la compétition.

Des trophées collectifs et individuels malgré son jeune âge

Malgré son jeune âge, Yamal a disputé 33 rencontres internationales sous le maillot de la sélection espagnole. Il a par ailleurs remporté avec le Barça trois titres de Liga, deux Supercoupes d'Espagne, ainsi que la Coupe du Roi.

Le titre de Ligue des champions demeure le plus grand objectif qu'il ambitionne d'atteindre avec le club catalan au cours des prochaines années.

Sur le plan individuel, il a été couronné du trophée Kopa du meilleur jeune joueur du monde, ainsi que du Golden Boy, confirmant son statut de meilleur jeune talent du football européen.

Yamal a livré une saison exceptionnelle sur le plan individuel, ayant été sacré meilleur joueur de la Liga après avoir inscrit 16 buts, ce qui lui a permis de partager le trophée Zarra du meilleur buteur espagnol avec Ferran Torres, en plus de délivrer 11 passes décisives.

De manière générale, le joueur a disputé 151 matchs sous le maillot du Barça, au cours desquels il a inscrit 49 buts et délivré 44 passes décisives, des chiffres qui reflètent l'ampleur de son influence malgré son jeune âge.

Une blessure qui ne l'a pas empêché de briller en Coupe du monde

Bien qu'il soit arrivé à la Coupe du monde en souffrant d'une blessure aux ischio-jambiers du genou gauche, qui a affecté sa condition physique et réduit son temps de jeu, Lamine Yamal est resté l'une des principales armes offensives de la sélection espagnole.

Son niveau s'est progressivement amélioré au fil de la compétition, puisqu'il a marqué face à la sélection saoudienne et a également provoqué le penalty par lequel l'Espagne a ouvert le score contre la France en demi-finale.

Selon les statistiques, seul l'Argentin Lionel Messi l'a devancé au nombre de dribbles tout au long de la compétition, Yamal ayant réussi 27 dribbles contre 28 pour Messi.

À l'inverse, Kylian Mbappé, Michael Olise et Vinicius Junior sont restés loin de ses chiffres, chacun d'eux s'étant contenté de 16 dribbles seulement, ce qui témoigne de l'énorme influence exercée par l'ailier du Barça durant la compétition.

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Le Ballon d'Or se profile à l'horizon

Lamine Yamal est devenu l'un des principaux candidats au Ballon d'Or 2026, et il a même une réelle chance de devenir le plus jeune joueur de l'histoire à décrocher le trophée.

Le Brésilien Ronaldo Nazário détient le record du plus jeune lauréat du Ballon d'Or, l'ayant remporté en 1997 à l'âge de 21 ans et 92 jours.

Yamal avait terminé deuxième de la course au Ballon d'Or l'an dernier, derrière Ousmane Dembélé, mais il aborde l'édition actuelle avec un net avantage après son sacre en Coupe du monde et en Liga, en plus de ses remarquables statistiques individuelles.

Malgré sa supériorité statistique sur tous ses coéquipiers de la sélection espagnole, la répartition des voix entre les joueurs espagnols demeure l'un des facteurs susceptibles d'influer sur ses chances lors du vote.

Le joueur le plus cher au monde

Après la fin de la Coupe du monde, Yamal a continué d'accumuler les récompenses, sa valeur marchande ayant atteint le plus haut niveau de sa carrière.

Le site spécialisé « Transfermarkt » a actualisé la valeur marchande des joueurs, faisant de la star du Barça et détenteur du numéro 10 le joueur le plus cher au monde, avec une valeur de 220 millions d'euros, à égalité avec le Norvégien Erling Haaland, qui a lui aussi affiché des prestations remarquables durant la Coupe du monde.

Lamine Yamal profite actuellement de ses vacances estivales après une longue saison riche en trophées, mais il reviendra au Barça avec des ambitions encore plus grandes, afin de continuer à écrire une histoire exceptionnelle.

Car ce qu'il a accompli jusqu'ici ne représente que le début d'une carrière qui semble promise à devenir l'une des plus grandes de l'histoire du football, si la star espagnole poursuit sa progression et maintient son niveau époustouflant.