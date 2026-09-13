Le Barça ne s'est pas contenté d'assurer l'avenir du jeune Égyptien Hamza Abdelkarim avec un nouveau contrat et une clause libératoire colossale : le club a pris une décision encore plus révélatrice de sa confiance en ses capacités, en refusant l'idée de le prêter durant le mercato estival, malgré la réception d'offres pour s'attacher ses services.

Deco, le directeur sportif du club catalan, est convaincu que Hamza peut représenter une solution importante durant la saison en cours, en particulier au poste d'avant-centre pur, un poste qui n'est pas clairement pourvu dans l'effectif de l'équipe première, ce qui fait du joueur égyptien une option différente à laquelle recourir à des moments précis.

Le Barça a annoncé, vendredi, la prolongation du contrat de Hamza jusqu'en juin 2030. Et bien que le club n'ait pas dévoilé dans son communiqué officiel le montant de la nouvelle clause libératoire, celle-ci a été multipliée par dix, passant de 15 millions d'euros à 150 millions d'euros, une démarche qui reflète la volonté du Barça de protéger l'un de ses talents les plus prometteurs des convoitises des autres clubs.

Mais le relèvement de la clause libératoire n'était pas le seul indice de la confiance de la direction sportive envers le joueur, puisque Deco a pris la décision de le conserver au sein du club et de ne pas le prêter, malgré la réception de plusieurs offres durant l'été, et ce d'après le journal espagnol « As ».

Pourquoi le Barça a-t-il tenu à le garder ?

Il y a deux raisons principales derrière cette décision. La première est que la commission sportive estime que Hamza est encore en phase d'adaptation et de développement, et que son maintien au sein du club, ainsi que l'entraînement sous la direction de Hansi Flick aux côtés d'un groupe de joueurs de l'équipe première, lui seront plus profitables dans la dernière étape de son processus de progression.

Quant à la seconde raison, elle concerne ses caractéristiques techniques, car Deco et Flick estiment que Hamza possède des qualités dont le Barça pourrait avoir besoin dans certains matchs bien précis, surtout lorsque le score est à égalité et que l'équipe a besoin d'un buteur décisif dans la surface de réparation.

Le Barça a récemment décrit le joueur comme « un numéro neuf du futur », en raison de son sens du but évident et de sa capacité à se déplacer dans la surface de réparation, des qualités que ne possèdent pas de la même manière les autres attaquants de l'équipe. Gabriel Jesus dispose de certaines caractéristiques similaires, mais Hamza représente une option différente et susceptible d'évoluer.

Depuis son arrivée au Barça le 1er février, Hamza a fait preuve d'un talent exceptionnel devant le but, après avoir inscrit six buts en neuf matchs avec l'équipe des jeunes des moins de 19 ans.

Cette réussite a poussé le Barça à activer l'option d'achat de son contrat, puis à signer un nouveau contrat avec lui jusqu'en 2029, avant que ne survienne l'étape suivante avec la prolongation du contrat et la sécurisation de son avenir jusqu'en 2030, notamment après sa convocation en sélection d'Égypte pour participer à la Coupe du monde, alors qu'il n'a que dix-sept ans.

Une arme à double tranchant

Malgré son éclat dans la surface de réparation, Hamza a encore besoin de développer d'autres aspects de son jeu, en particulier en dehors de celle-ci, où il travaille à élargir l'éventail de ses qualités et à améliorer ses mouvements offensifs et défensifs de manière plus instinctive.

Le joueur a d'ailleurs déjà disputé pour la première fois un match avec l'équipe première face au Rayo Vallecano, et il évoluera cette saison entre l'équipe première, avec laquelle il porte le numéro 29, et l'équipe réserve où il porte le numéro 19.

Selon la vision de Flick et Deco, Hamza sera proche de l'équipe première et pourrait avoir l'occasion de jouer en cas de besoin, comme une option de dernier recours. Mais cette situation comporte un aspect positif et un autre négatif : elle le maintiendra proche de l'atmosphère de l'équipe première, mais elle pourrait réduire son temps de jeu s'il ne dispute pas régulièrement de matchs avec l'équipe réserve.

Le club compte mettre en lumière l'importance de la prolongation du contrat de Hamza à travers une cérémonie officielle de signature mardi prochain, où l'on s'attend à ce que soient dévoilés des détails supplémentaires sur le projet du Barça avec le joueur égyptien.

Hamza vit une période exceptionnelle dans sa carrière, avec une concentration manifeste sur la réalisation de son rêve de réussir avec le club catalan, après avoir déjà fait venir certains membres de sa famille à Barcelone pour le soutenir durant ce parcours historique.

Avec un contrat de longue durée et une clause libératoire s'élevant à 150 millions d'euros, il semble que le Barça ne considère pas Hamza comme un simple jeune talent, mais comme un projet d'attaquant qui pourrait devenir une véritable arme à l'avenir.