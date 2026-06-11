Le plan de retour du « parrain »… L'Union est sur le point de choisir le remplaçant de Conceição

Selon la presse, la direction de l’Union envisagerait de réengager le Portugais Nuno Santo pour diriger l’équipe la saison prochaine. Cette décision offrirait au technicien, déjà passé par le club, l’occasion de conquérir un nouveau titre en championnat professionnel Roshen.

Selon le quotidien Al-Bilad, son nom revient avec insistance dans les discussions internes, alors que le club cherche un technicien capable d’assurer la stabilité sportive lors de la prochaine phase.

Selon le quotidien, la direction est prête à payer la clause libératoire de son contrat avec le club anglais de West Ham pour faciliter son retour à Djeddah.

Selon la même source, le technicien portugais ne s’opposerait pas à un retour sur le banc des « Rouge et Noir », d’autant qu’il garde le souvenir d’une première expérience couronnée de succès. Reste à finaliser un accord sur plusieurs conditions personnelles et sportives qu’il souhaite voir figurer dans le nouveau projet.

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Le technicien lusitanien, très apprécié par une large partie des supporters unionistes après avoir ramené le club sur le devant de la scène nationale et lui avoir offert le titre de D1 saoudienne, reste donc une option sérieuse.

Toutefois, les discussions en sont encore à leurs débuts : le dossier est toujours en cours d’analyse et aucune décision finale n’a été prise concernant l’identité du prochain entraîneur.

Si son nom fait partie d’une short-list technique examinée par la direction, l’expérimenté stratège lusitanien demeure, grâce à sa connaissance du club et de son effectif, le candidat le mieux placé pour s’adapter rapidement à l’environnement du groupe.

De nouveaux développements sont attendus dans les prochains jours, l’Union souhaitant régler la question de l’entraîneur avant le début de la préparation estivale.