Le plan d'Ancelotti pour détruire le Barça

FC Barcelone vs Real Madrid

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, estime que les coups de pied arrêtés pourraient être un élément clé du choc contre Barcelone dimanche

Barcelone a en effet encaissé quatre buts sur coups de pied arrêtés contre l'Inter et les Merengues en l'espace de deux matchs il y a deux semaines. Il n'a pas non plus dévoilé grand-chose concernant sa composition.

Ancelotti a confirmé que la course à la Liga était ouverte si le club battait Barcelone. Cela réduirait l'écart avec le leader à un seul point à trois journées de la fin, mais les Merengues n'ont pas encore réussi à éviter la défaite face à eux cette saison.

« Il faut bien faire les choses. Barcelone a l'habitude de pousser l'adversaire dans sa surface. Mais aucune équipe n'est parfaite. C'est un match avec un enjeu important, et pour gagner, il faut bien gérer tout, bien défendre, bien attaquer. Un match complet. »

L'article continue ci-dessous

« Ce fut un bon championnat et une bonne saison. Il faut de la continuité. Gagner ou être proche de la victoire explique exactement le résultat du match de demain. L'enjeu est important pour nous deux. Le Barça aura plus de chances que nous, mais si nous gagnons, tout est à prendre. »

L'attaquant brésilien Rodrygo Goes a manqué la victoire de la semaine dernière contre le Celta Vigo pour cause de maladie, permettant à Arda Guler de faire son entrée et de bien performer. Selon certaines sources, Guler pourrait être titulaire dimanche.

« Rodrygo est de retour et s'entraîne bien. Il est disponible. Nous n'avons pas beaucoup d'options pour le onze de départ, mais ceux qui sont dans l'effectif peuvent être titulaires. Rodrygo est une option pour le onze de départ, tout comme Arda. »

Pendant ce temps, privés d'Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Antonio Rudiger et Dani Carvajal, les Merengues sont réduits à l'essentiel en défense. Aurélien Tchouameni devrait débuter en défense, mais Ancelotti a été interrogé sur les options possibles de Jesus Vallejo et du jeune Jacobo Ramon.

« Jacobo et Vallejo peuvent remplacer les défenseurs centraux », a-t-il répondu.

La vulnérabilité de Barcelone sur coups de pied arrêtés a été soulignée ces derniers temps, et Ancelotti a admis que c'était un domaine clé.

« Ces deux dernières années, nous avons été performants sur coups de pied arrêtés. Nous avons deux excellents tireurs de coups de pied arrêtés, Arda [Guler] et Luka [Modric]. En coupe, avec Arda et Luka Modric, avec Tchouameni, il nous manque Rudiger, mais c'est un aspect important du match de demain. »

Plus généralement, Ancelotti a exigé que ses joueurs obéissent à ses ordres.

« Il faut être attentif au hors-jeu, savoir faire les transitions… J'ai discuté avec les joueurs et nous nous y sommes préparés à l'entraînement. Si les joueurs m'écoutent, tout se passera bien. »