Le pire joueur de l'histoire de Manchester United dévoilé

Scholes a passé 20 saisons chez les Red Devils, remportant 12 titres de Premier League et deux Ligues des Champions. Il a partagé le vestiaire avec des joueurs comme Eric Cantona, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney, mais tous ne l'ont pas impressionné.

Dans un épisode de l'émission « The Overlap », Scholes a évoqué les pires recrues de United. Juan Sebastian Veron est souvent cité comme l'une des plus mauvaises, l'Argentin ayant déçu lors de ses deux saisons après son transfert de la Lazio en 2001 pour 28 millions de livres sterling – un record en Premier League à l'époque. Mais Scholes a pris la défense de Veron et a désigné un ancien gardien de but comme la pire recrue du club.

Scholes a déclaré : « Veron était un grand joueur, un joueur talentueux. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça n'a pas marché pour lui, mais quel footballeur ! Je repense aux gardiens de but, quand il a fallu remplacer Peter Schmeichel, ce qui est toujours difficile. On en a eu plusieurs. Je pensais à Massimo Taibi, Mark Bosnich. Je le trouvais bon à Aston Villa, Mark. Quand il est arrivé chez nous, il était tellement peu professionnel. Franchement, c'était ridicule. À l'entraînement, on fait normalement 15 ou 20 tirs. Après trois, il est épuisé, il dit : "Oh non, faites entrer quelqu'un d'autre !" »

Scholes a également révélé que Bosnich n'avait aucune notion du dégagement au pied. Il a ajouté : « Je ne m'en étais jamais rendu compte, il était incapable de taper dans un ballon. Je n'avais jamais vu ça. » On jouait contre Everton à l'extérieur pour le premier match de la saison, et personne ne s'en est rendu compte : il n'arrivait même pas à atteindre la ligne médiane. Il n'y avait pas de vent, c'était une journée parfaite. Mais quand on regarde ses pieds, pointure 48, on voit bien qu'il tapait du pied par terre tout le temps, de vraies palmes ! Franchement, c'était décevant.

Bosnich était l'un des meilleurs gardiens de Premier League lorsqu'il a rejoint Manchester United en provenance d'Aston Villa en 1999, succédant à la légende du club, Peter Schmeichel. Mais une semaine seulement après son arrivée, il était clair qu'il n'avait pas le mental pour jouer dans la machine à gagner de Sir Alex Ferguson. Il est arrivé avec une heure de retard à son propre mariage après avoir passé la nuit précédente en cellule suite à une altercation avec un photographe lors de son enterrement de vie de garçon avec des amis, dont l'attaquant de United, Dwight Yorke.

Ferguson, qui avait déjà recruté Bosnich en 1988 alors que le gardien n'avait que 16 ans, a été loin d'être impressionné par lui lors de leur deuxième rencontre. Il l'a décrit comme un « piètre professionnel » et « en surpoids ». Malgré tout, Bosnich a été le numéro un de Ferguson pendant la majeure partie de la saison 1999-2000, disputant 23 matchs de Premier League avec United et remportant le titre. première saison.