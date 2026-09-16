« Le pire est à venir » : Vinicius Junior lance un avertissement à l'Atlético Madrid

Le Brésilien Vinícius Júnior, star du Real Madrid, a adressé un message au ton clairement provocateur à l'Atlético de Madrid, quelques jours avant le derby de la capitale tant attendu, affirmant que sa disette de buts ne durerait pas longtemps et qu'il avait encore beaucoup à offrir lors du prochain rendez-vous.

Vinícius Júnior a participé à la victoire spectaculaire du Real Madrid face à Elche sur le score de 3-2, dans le cadre de la sixième journée de la Liga, mais il est sorti du match sans marquer ni délivrer de passe décisive, après avoir gâché plusieurs occasions dangereuses durant la rencontre.

La star brésilienne a souffert d'une malchance évidente devant le but d'Elche, avant d'être remplacée par José Mourinho à la 68e minute, tandis que le Real Madrid a eu besoin d'un but à la dernière seconde de Carlos Espí à la 90e+1 pour arracher la victoire et empocher les trois points.

La star du Real Madrid a écrit via la fonction « story » sur son compte Instagram : « Mes buts vont bientôt revenir, je ne peux pas gâcher toutes ces occasions ! Dimanche, il y en aura plus, Hala Madrid. »

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Le message de Vinícius porte une promesse explicite de retrouver le chemin des filets, au moment où le Real Madrid se prépare à disputer l'une de ses confrontations les plus relevées de la saison face à son rival, l'Atlético de Madrid.

Le Real Madrid se déplacera chez l'Atlético dimanche soir prochain, au stade Metropolitano, dans le cadre de la septième journée de la Liga.

Après que Vinícius s'est contenté d'une activité offensive et de mouvements sans laisser sa marque au tableau des buteurs face à Elche, il semble que l'ailier brésilien fixe le derby de Madrid comme rendez-vous pour retrouver sa présence devant le but, après avoir choisi lui-même d'envoyer un message clair avant la rencontre : il y en aura plus.

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