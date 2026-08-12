Le pharaon répond à l'appel : Haitham Hassan rejoint officiellement le Celtic

Le club écossais du Celtic a officialisé, ce mercredi, la signature de l'ailier égyptien Haitham Hassan en provenance du Real Oviedo, avec un contrat de 4 ans assorti d'une option pour une saison supplémentaire, après l'obtention des autorisations internationales nécessaires.

L'arrivée de Hassan, âgé de 24 ans, constitue la dernière recrue de l'équipe de l'entraîneur Martin O'Neill. Le joueur portera le numéro 23 avec le champion d'Écosse, qui disputera la Ligue des champions cette saison.

Haitham Hassan a attiré les regards sous le maillot de l'Égypte après ses brillantes performances lors de la Coupe du monde 2026, en particulier lors du match contre l'Argentine en huitièmes de finale.

Le joueur a quitté l'Espagne il y a quelques heures pour rejoindre le Royaume-Uni afin de finaliser les démarches de son transfert, avant que les négociations entre les deux clubs n'atteignent leur phase finale.

Haitham Hassan : de l'Espagne au Celtic

Né en France, Haitham Hassan a débuté sa carrière professionnelle au sein du club de Châteauroux, avant de rejoindre l'Espagne en 2020 pour s'engager avec Villarreal.

Le joueur a ensuite connu des expériences avec Mirandés et le Sporting Gijón, avant de rejoindre le Real Oviedo à l'été 2024.

Hassan a largement contribué à la montée d'Oviedo en Liga lors de sa première saison avec l'équipe, avant de continuer à s'illustrer de manière régulière en championnat espagnol la saison dernière.

L'ailier égyptien a également affiché un niveau remarquable avec la sélection de son pays lors de la dernière Coupe du monde, attirant l'intérêt de plusieurs clubs avant que le Celtic ne remporte la course à sa signature.

Les détails financiers du transfert

Selon des sources médiatiques, le montant de base du transfert avoisine les 6 millions de livres sterling, avec des bonus supplémentaires liés aux performances du joueur qui pourraient porter le montant total à 8,5 millions de livres sterling.

Villarreal profitera lui aussi de l'opération, le club espagnol ayant conservé 40 % des droits de revente du joueur lors de son départ pour le Real Oviedo, ce qui signifie qu'il touchera environ 2,4 millions d'euros sur le transfert de Hassan au Celtic.

L'absence de Hassan de la liste du Real Oviedo lors du dernier match amical face au club français du Havre avait suscité des spéculations quant à son avenir, avant qu'il ne s'avère que son écartement n'était pas dû à une blessure, mais qu'il intervenait dans le contexte de son départ imminent du club.

Haitham Hassan : je devais être ici

Hassan a exprimé sa grande joie d'avoir finalisé son transfert au Celtic, soulignant que jouer pour le club écossais représente un grand honneur pour lui.

L'ailier égyptien a déclaré : « C'est un moment formidable et un véritable honneur pour moi de rejoindre le Celtic, ce club magnifique qui possède une histoire exceptionnelle et des supporters extraordinaires. »

Il a ajouté : « Lorsque j'ai appris l'intérêt du Celtic pour me recruter, j'ai senti que je devais venir ici et faire partie de ce club. »

Il a poursuivi : « J'ai vraiment hâte de faire connaissance avec tous mes nouveaux coéquipiers et de relever les défis qui nous attendent. Je veux apporter ma contribution à la réussite et faire le bonheur de nos supporters. »

L'entraîneur du Celtic : Haitham est capable de laisser son empreinte

De son côté, Martin O'Neill, directeur technique du Celtic, s'est félicité de l'arrivée de l'ailier égyptien, soulignant que le club a réussi à conclure le transfert d'un joueur qui suscitait l'intérêt d'autres clubs.

O'Neill a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Haitham au Celtic, et je pense que le club a fait un travail formidable pour recruter un joueur d'une telle qualité, d'autant plus que plusieurs autres clubs étaient intéressés par sa signature. »

Il a ajouté : « Il possède les qualités et l'expérience qui l'aideront à afficher un niveau remarquable avec nous, après avoir fait ses preuves au plus haut niveau, tant dans le football national qu'international. »

Il a conclu : « Je sais qu'il est très enthousiaste à l'idée de nous rejoindre, et je suis certain que nos supporters apprécieront l'énergie et l'appétit offensif que Haitham apportera aux matchs. J'espère qu'il deviendra un élément très important de notre effectif au cours de la période à venir. »