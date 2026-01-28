Le petit tacle de Mourinho au Barça

L'entraîneur du Benfica s'exprimait avant un match crucial de Ligue des Champions contre son ancien club, le Real Madrid, à Lisbonne. Il a également profité de l'occasion pour rendre un hommage émouvant à l'ancien défenseur Álvaro Arbeloa et évoquer la menace que représente le club madrilène.

La conférence de presse d'avant-match dans la capitale portugaise a offert aux journalistes espagnols présents une rare opportunité d'interroger leur ancien adversaire sur l'actualité de la Liga. Inévitablement, la conversation a porté sur l'« affaire Negreira », le scandale lié aux paiements effectués par le FC Barcelone à José María Enriquez Negreira, ancien vice-président de la Commission technique des arbitres en Espagne. Étant donné que certains de ces paiements auraient eu lieu durant le mandat de Mourinho au Santiago Bernabéu, entre 2010 et 2013, les journalistes étaient impatients de connaître la réaction du technicien de 63 ans.

Cependant, le « Special One » a rapidement mis fin aux questions, refusant d'envenimer la situation. Il a clairement indiqué que son attention restait entièrement concentrée sur ses fonctions actuelles à Benfica, et non sur les polémiques passées impliquant ses anciens rivaux.

« Cela ne m'intéresse pas. Honnêtement, cela ne m'intéresse pas », a déclaré fermement l'entraîneur de Benfica. « Je vis ma carrière au présent, pas dans le passé. Ce qui est fait est fait, et c'est tout. »

S'il s'est montré réticent à aborder les scandales d'arbitrage, le double vainqueur de la Ligue des champions s'est montré beaucoup plus ouvert lorsqu'il a évoqué ses anciens joueurs. Ces retrouvailles avec les Merengues ont ravivé les souvenirs de son passage tumultueux mais couronné de succès à Madrid, et il a tenu à encenser tout particulièrement Álvaro Arbeloa. L'ancien latéral, fidèle supporter lors de la dernière saison controversée de l'entraîneur en Espagne, a été décrit en termes élogieux, non seulement comme footballeur, mais aussi comme être humain.

« Ce sont des anciens joueurs exceptionnels », a-t-il déclaré à propos du nouvel entraîneur du Real Madrid. « Pour ce qui est d'Alvaro, d'un point de vue personnel, c'est l'un de mes joueurs préférés de tous les temps. Il n'était certes pas le meilleur joueur que j'aie entraîné au Real Madrid, mais il est assurément l'un des meilleurs hommes que j'aie jamais côtoyés. Et c'est la dernière personne que je voudrais mettre sous pression. »

Il a également évoqué l'avenir de Xabi Alonso, un autre de ses lieutenants du Real Madrid, suite à son limogeage par le club madrilène. Malgré ce coup dur, l'entraîneur de Benfica a prédit un avenir prometteur à son ancien collègue. Le décrivant comme l'un de ses « garçons », il a souligné que « sa carrière prendra une autre direction, car il a démontré tout le potentiel d'un entraîneur ».