Le petit tacle de Mahrez envers le PSG

Auteur de trois buts contre le PSG, Mahrez estime que l’effort défensif mancunien a peut-être été décisif.

Natif de Sarcelles, Riyad Mahrez n’aurait certainement pas imaginé pareil destin même dans ses plus grands rêves. Encore dans les catégories amateurs il y a dix ans, l’international algérien est aujourd’hui un finaliste de la Ligue des Champions avec Manchester City.

Une trajectoire impressionnante pour l’ancien de Le Havre et dont il a joué un rôle prédominant en demi-finale. Face au club de sa ville qu’est le PSG, l’ailier a montré qu’il n’est pas qu’un remplaçant de luxe chez les Citizens et que cette année 2021 marque un véritable palier dans sa carrière. Auteur de trois buts dans la double-confrontation contre le PSG, Mahrez a été le grand monsieur côté Manchester City.

Trois jours après la qualification, l’Algérien est revenu sur ce duel contre le PSG et a livré quelques indices sur les raisons de cette place en finale. Pour lui, l’impact du repli défensif est un élément ô combien important dans le système de Guardiola. Peut-être un peu moins dans les rangs parisiens.

"Pep (Guardiola) nous a vraiment imprégnés de cette agressivité à la perte de balle. Pour être un joueur de très, très haut niveau, il faut faire ce genre d'efforts. Moi, je ne défends pas très bien, mais je le fais pour aider mes coéquipiers. Au très très haut niveau, si tu ne défends pas, tu peux pénaliser ton équipe", insiste l’Algérien dans L’Equipe.

"Après quand tu es (Cristiano) Ronaldo, (Lionel) Messi, Neymar ou Mbappé, et que tu as des qualités tellement extraordinaires, peut-être tu peux faire abstraction de certaines tâches défensives. Mais à l'arrivée, quand on regarde Paris, on se dit que c'est difficile de remporter la Ligue des champions si tout le monde ne défend pas."

Ce n’est pas la première fois que les errements défensifs notamment des attaquants parisiens sont pointés du doigt. Neymar et Mbappé sont d’ailleurs souvent vu comme réticent à la tâche défensive, de quoi laisser des boulevards aux adversaires. Mahrez préfère malgré tout atténué ses propos sur les deux stars parisiennes.

"J'ai vu Neymar beaucoup défendre, Mbappé aussi au match aller... Je pense qu'on a été un peu meilleurs que les Parisiens dans l'ensemble. On ne s'est pas qualifiés simplement parce que deux joueurs auraient moins défendu."