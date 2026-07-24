Lamine Yamal, la star du Barça, vit des jours remplis de bonheur et de satisfaction, après avoir réalisé l'un de ses rêves les plus éclatants, à l'âge de 19 ans, en remportant le titre de la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole.

Le parcours de Yamal dans ce Mondial n'a pas du tout été facile, d'autant qu'il avait rejoint le rassemblement de la sélection espagnole alors qu'il se remettait d'une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse gauche.

Le journal « Sport » a publié les déclarations du père de Yamal, Mounir Nasraoui, faites à Mundo Deportivo, dans lesquelles il a dit : « Depuis le moment de sa naissance, je savais qu'il serait une star. Tout père ressent cela et tout père souhaite que son fils soit le meilleur. »

Nasraoui a affirmé que l'un de ses principaux objectifs dans la vie était de voir Lamine heureux, sur le rectangle vert comme en dehors.

Le père du joueur a ajouté, en faisant l'éloge de son fils : « Il est le meilleur en tout, pas seulement au football, mais dans l'amour, en tant qu'être humain, et en toute chose. Et la raison principale de cela, c'est qu'il bénéficie d'une bénédiction de Dieu, une chose extrêmement importante et qui doit être appréciée. »

À propos de la vie dans le quartier de Rocafonda, il a commenté : « Ce quartier est le meilleur au monde et en Espagne, parce que nous sommes tous égaux et que nous portons le même amour envers tout le monde. Vive Rocafonda 304, c'est un symbole et une référence pour tous. »

Il a également évoqué la célèbre photo réunissant Lamine et Lionel Messi, lors d'une campagne du journal Sport en collaboration avec l'organisation UNICEF en 2007.

Mounir Nasraoui a déclaré : « Peut-être que c'est Lamine qui a offert la bénédiction à Messi ; cette photo n'était qu'une belle coïncidence de la vie. »