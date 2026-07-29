Le père de Bellingham crée la surprise : une réunion secrète pour évoquer un départ du Real Madrid

Un journaliste espagnol a lâché une véritable bombe concernant l'avenir de la star anglaise Jude Bellingham au sein du Real Madrid, en révélant une réunion secrète tenue par son père avec la direction du club madrilène pour étudier la possibilité d'un départ.

Selon les informations dévoilées par le fiable journaliste espagnol Pipe Alvarez, Mark Bellingham, le père du joueur et son agent, a rencontré les dirigeants du Real Madrid immédiatement après la fin de la saison dernière, et les a informés du souhait de son fils de ne pas poursuivre avec l'équipe.

Pipe Alvarez a précisé, via son compte sur le réseau « X », que le père de Bellingham a justifié cette demande de départ par l'existence de désaccords d'ordre technique avec certains responsables de la direction sportive, ce qui a fait naître chez le joueur un sentiment de malaise au sein de l'équipe, malgré son statut de titulaire dans le onze de l'entraîneur.

Il a ajouté que la réponse de la direction du Real Madrid a été ferme et catégorique : elle a signifié au père du joueur que Jude Bellingham n'était en aucun cas à vendre, que le club le considérait comme l'un des piliers de son projet futur, et qu'il n'avait aucune intention de s'en séparer, quelles que soient les offres.

Ce rebondissement ouvre la porte à de nombreuses interrogations sur l'avenir de la star anglaise, d'autant plus qu'il est régulièrement associé à un transfert vers la Premier League, où de grands clubs comme Chelsea, Manchester City et Liverpool le guettent.

Bellingham avait rejoint le Real Madrid à l'été 2023 en provenance du Borussia Dortmund lors d'un transfert colossal, et avait rapidement réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde, contribuant directement au sacre madrilène en Ligue des champions et en Liga lors de sa première saison.