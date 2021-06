Le père d'Aguero dézingue Pep Guardiola

L'attaquant argentin expérimenté a rejoint Barcelone en tant qu'agent libre, avec des opportunités de rester en Angleterre manquées.

Le père de Sergio Aguero a révélé qu'Arsenal et Chelsea avaient exprimé leur intérêt à l'idée signer son fils cet été, alors qu'il a fustigé Pep Guardiola pour son traitement de l'ancien attaquant de Manchester City. L'attaquant de 33 ans a quitté Manchester City en tant que meilleur buteur de l'histoire du club anglais, l'Argentin ayant choisi d'attendre la fin de son contrat et de s'engager avec le FC Barcelone dans le cadre d'un transfert gratuit.

Les opportunités étaient là pour que l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League reste en Angleterre, mais elles ont été laissées de côté. L'Argentin ayant préféré rejoindre son compatriote Lionel Messi au Camp Nou. Leonel Del Castillo a expliqué à Radio La Red la décision de Sergio Aguero de se diriger vers la Catalogne : "Il est heureux en ce moment après avoir signé pour le FC Barcelone. Je le vois heureux".

"Sergio ne savait pas ce qui allait se passer avec son avenir. Il y avait plusieurs clubs intéressés à l'idée de le signer. Arsenal s'intéressait à lui et Chelsea aussi jusqu'à la dernière minute. S'il ne restait pas en Angleterre, il aurait été en Italie ou Espagne. Il est ami avec Lionel Messi depuis qu'ils ont 15 ans et ils ont toujours parlé. On dirait que Messi va rester à Barcelone donc ils vont jouer ensemble", a ajouté le père de l'attaquant.

Leonel Del Castillo fracasse Guardiola

Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait aux larmes de Guardiola alors qu'il évoquait le départ de Sergio Aguero de Manchester City, le père de l'international argentin n'a pas été tendre avec le technicien catalan : "Je ne crois pas Guardiola. Il n'a jamais voulu de lui, il veut être le protagoniste de toutes ses équipes. Il ne l'a jamais bien traité, ni moi ni ses frères. Guardiola est un grand entraîneur mais d'un jour à l'autre, il change les joueurs, l'environnement change".

"On ne sait jamais si on est titulaire ou non. Il a dit qu'il était irremplaçable mais qu'il ne l'a pas dans l'équipe", a conclu Leonel Del Castillo. Sergio Aguero a inscrit 260 buts pour Manchester City en 390 apparitions, toutes compétitions confondues. Ces nombreux buts ont aidé les Sky Blues à remporter cinq titres de Premier League, six titres en Coupe de la Ligue et une victoire en FA Cup.

En revanche, le sacre européen s'est avéré insaisissable, le passage du sud-américain à l'Etihad Stadium se terminant de manière décevante avec une défaite en finale de la Ligue des champions 2021. Il obtiendra d'autres trophées, à coup sûr, avec le Barça, alors que les géants de la Liga cherchent à constituer une équipe compétitive. Aguero a été rejoint au Camp Nou par l'ancien coéquipier de City Eric Garcia, avec la promesse d'autres arrivées à venir alors que le Barça continue d'être fortement lié à Georginio Wijnaldum, Memphis Depay et Gianluigi Donnarumma.