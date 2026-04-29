Le PEC Zwolle prolonge le contrat de son icône : « Le club a toujours pris soin de moi »

Le PEC Zwolle a officialisé la prolongation d’une saison du contrat de Ryan Thomas. Le milieu de terrain néo-zélandais, qui devrait participer à la Coupe du monde cet été, est désormais lié au club néerlandais jusqu’en juin 2028.

Arrivé en 2013 à Zwolle, le milieu de terrain a contribué à la victoire en Coupe des Pays-Bas 2014 face à l’Ajax (5-1) et au succès lors du Trophée Johan Cruijff.

Parti en 2018 pour le PSV, il n’y a jamais réussi à s’imposer comme titulaire en raison de blessures récurrentes, avant de revenir à Zwolle en 2022.

Avec 213 matchs au compteur, il devance largement tous ses coéquipiers actuels. « Je veux rester au PEC, ce n’est un secret pour personne », assure-t-il.

« Le club a toujours été bon avec moi et les supporters sont formidables. Tant que je pourrai apporter ma contribution, je donnerai tout pour ce club. Le courant passe bien entre nous. »

« C’est bien sûr l’élément le plus important pour une collaboration à long terme. Je suis très heureux de pouvoir continuer à jouer pour le club de ma ville pendant les deux prochaines années », ajoute Thomas.

Le directeur technique Gerry Hamstra se félicite de cette prolongation : « Ryan sait mieux que quiconque lire le jeu et comprendre ce qu’on attend de lui à chaque phase de match. »

« Pour les jeunes joueurs comme pour l’entraîneur, Ryan est un exemple et un pilier, un élément essentiel de l’équipe. Nous voulons d’abord bien terminer cette saison, puis il participera à la Coupe du monde, et nous serons ravis de poursuivre avec lui l’année prochaine », a déclaré Hamstra.